Ύπνος: Το φρούτο που μπορεί να περιορίσει τις βραδινές λιγούρες, σύμφωνα με ειδικούς

Αν σας πιάνει λιγούρα λίγο πριν τον ύπνο, η επιλογή του σωστού σνακ μπορεί να βοηθήσει. Ένα συγκεκριμένο φρούτο ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε μελατονίνη και τα πιθανά οφέλη του για τον ύπνο.

Το φρούτο που περιορίζει τις λιγούρες και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, σύμφωνα με διαιτολόγους

Αν μετά το βραδινό γεύμα νιώθετε συχνά την ανάγκη να τσιμπήσετε κάτι ακόμη, ένα σωστά επιλεγμένο σνακ μπορεί να ικανοποιήσει την πείνα σας χωρίς να επιβαρύνει τον ύπνο. Τα φρούτα αποτελούν μια καλή επιλογή, καθώς προσφέρουν φυσικά σάκχαρα, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Ορισμένα, μάλιστα, περιέχουν και φυσική μελατονίνη, την ορμόνη που συνδέεται με τη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης. Υπάρχει όμως κάποιο φρούτο που ξεχωρίζει ως καλύτερη επιλογή πριν από τον ύπνο;

«Μια μικρή μερίδα φρούτου μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό βραδινό σνακ, ειδικά αν ψάχνετε κάτι ελαφρύ και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά», αναφέρει η Sapna Peruvemba, M.S., R.D.N., διαιτολόγος με έδρα τη Loma Linda της Καλιφόρνια. «Τα φρούτα παρέχουν υδατάνθρακες μαζί με φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και φυτοθρεπτικά συστατικά». Ορισμένα από αυτά περιέχουν μάλιστα φυσικά μελατονίνη, την ορμόνη που παράγει ο οργανισμός το βράδυ για να προετοιμαστεί για τον ύπνο.

Το κορυφαίο φρούτο για καλύτερο ύπνο

Μια καλή πηγή μελατονίνης αποτελούν τα βύσσινα (tart cherries), γι’ αυτό και αποτελούν την πρώτη επιλογή της Peruvemba. «Είναι ένα από τα φρούτα που έχουν μελετηθεί πιο διεξοδικά όσον αφορά τον ύπνο», εξηγεί. «Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι αρκετές μελέτες ανέφεραν βελτίωση στη διάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα έλευσης του ύπνου, καθώς και αύξηση των επιπέδων μελατονίνης μετά την κατανάλωση βύσσινου».

Τα φρέσκα βύσσινα μπορεί να μην είναι τα πιο γευστικά λόγω της ξινής τους γεύσης, αλλά μπορείτε να λάβετε τα ίδια οφέλη από κατεψυγμένα ή αποξηραμένα βύσσινα, καθώς και από χυμό βύσσινου (ο οποίος μπορεί επίσης να μειώσει τη φλεγμονή, να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να μειώσει την αρτηριακή πίεση).

Άλλες πηγές μελατονίνης εκτός από τα βύσσινα

Αν δεν σας αρέσει το βύσσινο, υπάρχουν κι άλλα φρούτα που περιέχουν μελατονίνη, σημειώνει η Kendra Haire, R.D.N., L.D., εγγεγραμμένη διαιτολόγος-διατροφολόγος και ιδρύτρια του Radiant Nutrition & Wellness στο Leander του Τέξας.

Σύμφωνα με δεδομένα του επιστημονικού περιοδικού Nutrients, ορισμένα φρούτα που περιέχουν μελατονίνη είναι τα εξής:

Ανανάς

Ακτινίδιο

Φράουλες

Μήλα

Σταφύλια

Πώς να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη του βραδινού σνακ πριν τον ύπνο

Για να κάνετε το βραδινό σας σνακ ακόμα πιο χορταστικό και ευεργετικό για τον ύπνο, τόσο η Haire όσο και η Peruvemba συνιστούν να συνδυάζετε τα φρούτα με μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη.

«Δοκιμάστε να συνδυάσετε ένα φρούτο όπως το ακτινίδιο με φιστίκια, τα οποία είναι επίσης πλούσια σε μελατονίνη, φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και υγιεινά για την καρδιά λιπαρά», προτείνει η Haire.

Παρόλο που ένα σνακ όπως αυτό που προαναφέρθηκε υποστηρίζει τον ύπνο, η Haire συνιστά να το καταναλώνετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι. Αυτό βοηθάει στη σωστή πέψη και αποτρέπει τις διαταραχές του ύπνου. Κάνοντας έξυπνες επιλογές, θα μείνετε ικανοποιημένοι και χορτάτοι μέχρι το πρωί.