Συκώτι: 5 τροφές και ποτά που μπορούν να το επιβαρύνουν, σύμφωνα με ειδικούς

Το συκώτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του οργανισμού. Εργάζεται αδιάκοπα για να υποστηρίξει τον μεταβολισμό και την απομάκρυνση ουσιών από το σώμα. Ωστόσο, ορισμένες διατροφικές συνήθειες μπορούν να το επιβαρύνουν, ιδιαίτερα όταν συγκεκριμένες τροφές και ποτά καταναλώνονται συστηματικά. Διατροφολόγοι εξηγούν ποιες είναι οι πέντε κατηγορίες που αξίζει να περιορίσετε.

Οι 5 χειρότερες διατροφικές επιλογές για την υγεία του ήπατος, σύμφωνα με ειδικούς

Κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, το συκώτι σας (ήπαρ) εργάζεται σκληρά υποστηρίζοντας τη πέψη, αποθηκεύοντας θρεπτικά συστατικά, καταπολεμώντας λοιμώξεις και φιλτράροντας τις τοξίνες. Ωστόσο, ορισμένες τροφές επιβαρύνουν ιδιαίτερα τη λειτουργία του. Με την πάροδο του χρόνου, η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης στεατωτικής νόσου του ήπατος σχετιζόμενης με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD) — γνωστή παλαιότερα ως λιπώδης διήθηση του ήπατος ή «λιπώδες ήπαρ».

Η πρόσφατη αλλαγή της ονομασίας αναδεικνύει τους μεταβολικούς παράγοντες αυτής της νόσου, η οποία εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση ή ακόμη και σε καρκίνο του ήπατος.

Καθώς το λίπος συσσωρεύεται στα ηπατικά κύτταρα, μετατρέπεται σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, επισημαίνει ο Andy De Santis, M.P.H., RD. Εξηγεί ότι, ενώ η γενετική προδιάθεση παίζει ρόλο, παράγοντες όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη και οι διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου αποτελούν βασικούς κινητήριους μοχλούς της νόσου.

Ευτυχώς, είτε το συκώτι σας είναι απόλυτα υγιές και θέλετε να το προστατεύσετε, είτε επιθυμείτε να αναστρέψετε τα αρχικά στάδια της νόσου, μπορείτε να ξεκινήσετε περιορίζοντας τις τροφές και τα ποτά που το καταπονούν περισσότερο, όπως:

Αναψυκτικά

Τηγανητές πατάτες

Επεξεργασμένο κρέας

Λευκό ψωμί

Αλκοόλ

Αναψυκτικά

Αν και το ήπαρ μπορεί να διαχειριστεί την περιστασιακή κατανάλωση ενός αναψυκτικού, η συστηματική λήψη ποτών με προσθήκη ζάχαρης — όπως αναψυκτικά, φρουτοποτά, αθλητικά ροφήματα και γλυκοί καφέδες — προκαλεί σοβαρή επιβάρυνση.

Παρόλο που όλα τα είδη προστιθέμενης ζάχαρης καταπονούν το συκώτι, τα ροφήματα που περιέχουν φρουκτόζη είναι τα πιο επιβλαβή. «Τα αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε προστιθέμενη φρουκτόζη οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή λίπους στο ήπαρ, προκαλώντας φλεγμονή και αντίσταση στην ινσουλίνη, παράγοντες που αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο για λιπώδες συκώτι», εξηγεί η Whitney Stuart, M.S., RDN, CDCES.

Σε μια μικρή μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποτά με φρουκτόζη ή σακχαρόζη (κοινή ζάχαρη) αύξησαν τη δημιουργία λιπαρών οξέων στο συκώτι, σε αντίθεση με τη σκέτη γλυκόζη, ακόμη και σε υγιείς άνδρες. Τα περισσότερα αναψυκτικά του εμπορίου περιέχουν ένα μίγμα φρουκτόζης και γλυκόζης, εκτός εάν πρόκειται για εκδοχές diet ή με εναλλακτικά γλυκαντικά.

Τηγανητές πατάτες

Η τακτική κατανάλωση fast food συνδέεται γενικότερα με κακή ποιότητα διατροφής, αλλά επηρεάζει και άμεσα την υγεία του ήπατος — ειδικά όταν συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες. Τα τηγανητά φαγητά είναι πλούσια σε θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά, τα οποία συμβάλλουν στη συσσώρευση λίπους στο συκώτι. Ωστόσο, τα τηγανητά αμυλούχα τρόφιμα φαίνεται να έχουν ακόμη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση.

Επειδή τα αμυλούχα τρόφιμα τηγανίζονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σχηματίζονται επιβλαβείς χημικές ενώσεις, όπως η ακρυλαμίδη. Αν και τα κλινικά δεδομένα βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση, εργαστηριακές μελέτες υποδεικνύουν ότι η τακτική έκθεση σε αυτές τις ενώσεις αυξάνει τη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ.

Ερευνητές που ανέλυσαν τις διατροφικές συνήθειες πάνω από 200.000 ενηλίκων διαπίστωσαν ότι η συχνή κατανάλωση τηγανητής πατάτας συνδεόταν με 15% υψηλότερο κίνδυνο εμφανίσεως λιπώδους νόσου του ήπατος. Αντί για τηγάνισμα, προτιμήστε να ψήνετε τις πατάτες στο φούρνο ή σε φριτέζα αέρος (air fryer).

Επεξεργασμένο κρέας

Εάν η πρόσληψη πρωτεΐνης βασίζεται στο κόκκινο ή το επεξεργασμένο κρέας, ο περιορισμός του μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προστασία του ήπατος. «Τα υπερ-επεξεργασμένα κρέατα, όπως το μπέικον, τα λουκάνικα, τα χοτ ντογκ και τα αλλαντικά, επιβαρύνουν την υγεία του ήπατος», αναφέρει η Lauren Manaker, M.S., RDN, LDN.

Σε μελέτη στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 1.000 ενήλικες, όσοι κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος αντιμετώπιζαν περίπου τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν λιπώδη νόσο του ήπατος σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν τις μικρότερες ποσότητες. Αυτή η συσχέτιση παρέμεινε σταθερή ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό παραγόντων όπως το σωματικό βάρος, ο διαβήτης και άλλες διατροφικές συνήθειες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός νιτρωδών, νιτρικών αλάτων και αιμικού σιδήρου σε αυτά τα κρέατα αυξάνει το οξειδωτικό στρες και την αντοχή στην ινσουλίνη. Παράλληλα, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο ενδέχεται επίσης να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Εάν καταναλώνετε συχνά κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, εξετάστε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσετε μερικές μερίδες την εβδομάδα με άπαχα πουλερικά, ψάρια ή όσπρια για να μειώσετε τον κίνδυνο.

Λευκό ψωμί

Η υψηλότερη πρόσληψη δημητριακών ολικής αλέσεως συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου και παθήσεων του ήπατος, αλλά δεν είναι όλοι οι υδατάνθρακες ίδιοι. Τα επεξεργασμένα δημητριακά, όπως τα αρτοσκευάσματα, τα μπισκότα, το λευκό ψωμί, τα ζυμαρικά και το λευκό ρύζι, έχουν υποστεί επεξεργασία που μειώνει την περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και συχνά περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα.

Η υπερβολική πρόσληψη υδατανθράκων συνδέεται με αύξηση της συσσώρευσης λίπους στο συκώτι, η οποία μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μέσα σε μία μόλις εβδομάδα ακολουθώντας μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Μελέτη σε περισσότερους από 12.000 Κινέζους ενηλίκους διάρκειας τεσσάρων ετών έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν κυρίως επεξεργασμένους υδατάνθρακες (με 11 ή περισσότερες μερίδες την ημέρα) είχαν 50% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν μεταβολική λιπώδη νόσο του ήπατος (MASLD) σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερες από τέσσερις μερίδες.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η αντικατάσταση μόλις μίας μερίδας επεξεργασμένων δημητριακών με δημητριακά ολικής αλέσεως μείωσε τον κίνδυνο λιπώδους διήθησης. Μερικές βασικές αλλαγές προς τα δημητριακά ολικής αλέσεως μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας του ήπατός σας.

Αλκοόλ

Όλες οι τροφές που αναφέρθηκαν παραπάνω αυξάνουν τον κίνδυνο εμφανίσεως MASLD, αλλά το αλκοόλ μπορεί να βλάψει το συκώτι με δύο διαφορετικούς τρόπους. Παρόλο που το αλκοόλ επιδεινώνει τη λιπώδη νόσο του ήπατος, μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη από μόνο του, ακόμη και χωρίς την παρουσία μεταβολικών παραγόντων κινδύνου.

Η αλκοολική νόσος του ήπατος αποτελεί κύρια αιτία για καρκίνο του ήπατος, ηπατίτιδα, κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια. Καθώς το αλκοόλ μεταβολίζεται, διασπάται σε τοξικές ενώσεις που καταστρέφουν το συκώτι. Με την πάροδο του χρόνου και τη χρόνια κατανάλωση, αυτή η βλάβη μπορεί να γίνει μη αναστρέψιμη και επικίνδυνη για τη ζωή.

Αν και ένα ή δύο ποτήρια μπορεί να φαίνονται αβλαβή, οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ επιβαρύνει το συκώτι και το εκθέτει σε τοξίνες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση περίπου 2 έως 3,5 τυπικών ποτών την ημέρα για χρονικό διάστημα πέντε ετών μπορεί να οδηγήσει σε αλκοολική νόσο του ήπατος. Όσο περισσότερο πίνετε και όσο περισσότερο διατηρείτε αυτή τη συνήθεια, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος.

Διατροφή και υγεία του ήπατος

Η διατροφή και η κατανάλωση αλκοόλ βρίσκονται στη βάση της πλειονότητας των περιπτώσεων ηπατικής νόσου, ενώ ο αριθμός των ατόμων που αναμένεται να εμφανίσουν Μη Αλκοολική Λιπώδη Νόσο του Ήπατος (MASLD) αυξάνεται συνεχώς.

Παρόλο που καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο συκώτι, η τακτική κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων, αλκοόλ, επεξεργασμένων υδατανθράκων, τηγανητών φαγητών και επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.

Εάν κάποια από αυτές τις τροφές περιλαμβάνεται συχνά στο καθημερινό σας διαιτολόγιο, εξετάστε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσετε μερικές μερίδες την εβδομάδα με τροφές που ενισχύουν την υγεία του ήπατος, όπως: