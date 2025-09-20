Λιπώδες ήπαρ: Γιατρός αποκαλύπτει τα 2 σημάδια που συνδέονται με συσσώρευση λίπους στο συκώτι

Το συκώτι είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του σώματός μας, αλλά οι σύγχρονες συνήθειες το θέτουν σε κίνδυνο. Μία από τις πιο συχνές απειλές είναι το λιπώδες ήπαρ, μια κατάσταση που συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Ένας ηπατολόγος αποκαλύπτει τρία κρίσιμα σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε.

Τι είναι το λιπώδες ήπαρ και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το συκώτι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες του σώματος, όπως η παραγωγή χολής και χοληστερόλης, η ρύθμιση των επιπέδων αμινοξέων στο αίμα, η πήξη του αίματος και η άμυνα του οργανισμού ενάντια στις λοιμώξεις. Ωστόσο, οι σύγχρονες συνήθειες και η τάση για υπερκατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του ήπατος.

Μία από τις πιο συχνές παθήσεις που πλήττουν το συκώτι είναι το λιπώδες ήπαρ, μια κατάσταση όπου συσσωρεύεται λίπος στο όργανο. Διακρίνεται σε δύο βασικούς τύπους:

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) : Η πιο συχνή μορφή συσσώρευσης λίπους στο συκώτι, που συνδέεται άμεσα με την παχυσαρκία και τον υπερβολικό βάρος. Επηρεάζει το 24% των ενηλίκων στις ΗΠΑ και πάνω από το 90% των παχύσαρκων ατόμων.

: Η πιο συχνή μορφή συσσώρευσης λίπους στο συκώτι, που συνδέεται άμεσα με την παχυσαρκία και τον υπερβολικό βάρος. Επηρεάζει το 24% των ενηλίκων στις ΗΠΑ και πάνω από το 90% των παχύσαρκων ατόμων. Αλκοολική ηπατική νόσος (ALD): Προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά ηπατικών προβλημάτων.

Επειδή η νόσος συχνά δεν παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα στα αρχικά της στάδια, είναι γνωστή ως «σιωπηλή ασθένεια». Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι κρίσιμη για την πρόληψη και τη θεραπεία.

Λιπώδες ήπαρ: Σημάδια της συσσώρευσης λίπους στο συκώτι, σύμφωνα με ειδικό

Ο Dr. Joseph Salhab, γνωστός ως @thestomachdoc στο Instagram, σε βίντεό του αναφέρει: «Αυτά είναι τα τρία συμπτώματα που συνδέονται με το λιπώδες ήπαρ και πρέπει να γνωρίζετε, με το τελευταίο να είναι το πιο συχνό». Σύμφωνα με τον ειδικό, τα τρία σημάδια της συσσώρευσης λίπους στο συκώτι που δεν πρέπει να αγνοήσετε είναι τα εξής:

Κόπωση

Πόνος στο άνω δεξί μέρος της κοιλιάς

Έλλειψη συμπτωμάτων (ασυμπτωματική πορεία της νόσου)

Κόπωση

«Το πρώτο σύμπτωμα που αναφέρουν πιο συχνά τα άτομα με λιπώδες ήπαρ είναι η κόπωση. Πιστεύουμε ότι σχετίζεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία του ήπατος και τις διαταραχές ύπνου που μπορεί να προκαλέσει η νόσος», αναφέρει ο ηπατολόγος. Σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ, η κόπωση είναι ένα κοινό και επίμονο σύμπτωμα σε άτομα με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος.

Πόνος στο άνω δεξί μέρος της κοιλιάς

«Πόνος στο άνω δεξί τεταρτημόριο της κοιλιάς, ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί τυχαία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μετά το φαγητό. Μερικές φορές, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ενεργή φλεγμονή του ήπατος», επισημαίνει ο ειδικός. Σύμφωνα με την Κλινική Mayo, ο πόνος ή η δυσφορία στην περιοχή αυτή μπορεί να είναι ένα από τα ελάχιστα συμπτώματα της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος.

Έλλειψη συμπτωμάτων

«Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι με λιπώδες ήπαρ δεν εμφανίζουν κανένα σημάδι ή σύμπτωμα, και η λιπώδης νόσος είναι ύπουλη επειδή το 50% των πασχόντων μπορεί να έχουν φυσιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις», τονίζει ο Dr. Salhab. Είναι γεγονός ότι η πάθηση συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός, τονίζοντας ότι αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ηπατική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης του ήπατος.