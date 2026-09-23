Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου – Κατέρρευσε ενώ άλλαζε ρούχα

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Κοινωνία

424 στρατιωτικό νοσοκομείο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο γραφείο του ο 58χρονος επικεφαλής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής κατέρρευσε, ενώ άλλαζε ρούχα.
  • Η πρώτη εκτίμηση του θανάτου αποδίδεται σε ανακοπή, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 58χρονο επικεφαλής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης .

Σύμφωνα με τo του ThessPost.gr, ο διευθυντής της μονάδας πήγε το πρωί στο νοσοκομείο. Μπήκε στο γραφείο του προκειμένου να αλλάξει, κλείδωσε την πόρτα. Λίγα λεπτά αργότερα τα στελέχη της μονάδας άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο από τον χώρο, απόρροια της ξαφνικής απώλειας αισθήσεων του διευθυντή, ο οποίος κατέρρευσε στο έδαφος.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν την ασφάλεια και λίγο αργότερα, τον εντόπισαν νεκρό.

Η πρώτη εκτίμηση του θανάτου αποδίδεται στην ανακοπή, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα διενεργηθεί αύριο, Πέμπτη θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

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