Κάμπινγκ: Ο Σοφοκλής αναλαμβάνει να βρει λύση στην εξαφάνιση του Πάρη

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει απόψε στις 21:00, στο MEGA, με νέο επεισόδιο.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Πάρης ξυπνάει κλειδωμένος και δεμένος σε μια αποθήκη… Ο Ιορδάνης παλεύει με τις τύψεις του. Σκέφτεται να παραδοθεί στην αστυνομία.

Τα παιδιά του γκρινιάζουν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στην παλιά τους ζωή.

Ο Σοφοκλής όμως έχει άλλα σχέδια.

Η αστυνόμος Ιωάννα Σαλταμπάση, που αναλαμβάνει την υπόθεση εξαφάνισης του Πάρη, βρίσκει ότι η τελευταία κλήση στο κινητό του έγινε από την Μαριάννα.

Έτσι γυρίζει στο κάμπινγκ, μια τοποθεσία που της είναι γνώριμη, καθώς πέντε χρόνια πριν, είχε ασχοληθεί με την υπόθεση της εξαφάνισης του Λευτέρη, συζύγου της Γιώτας και πατέρα του Λουκά.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Δείτε εδώ το trailer: