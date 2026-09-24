e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και αύριο – Αναλυτικά οι πληρωμές

To “χρώμα του χρήματος” βλέπουν οι δικαιούχοι έως αύριο, 25 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:
- αύριο, 25 Σεπτεμβρίου το συνολικό ποσό των 1.320.000.000 ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026 σε 2.630.000 δικαιούχους
- έως αύριο, 25 Σεπτεμβρίου συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ δίνονται:
- επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα καταβληθεί το συνολικό ποσότων 18.000.000 ευρώ
- επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 3.000 μητέρες. Αυτές θα λάβουν συνολικά 1.000.000 ευρώ.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.