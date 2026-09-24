e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και αύριο – Αναλυτικά οι πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν σε εκτεταμένες πληρωμές προς δικαιούχους έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και ποσά για προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.