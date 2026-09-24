e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και αύριο – Αναλυτικά οι πληρωμές

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ προχωρούν σε εκτεταμένες πληρωμές προς δικαιούχους έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και ποσά για προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

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Οικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, το ποσό των 1.320.000.000 ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026 σε 2.630.000 δικαιούχους.
  • Επιπλέον, έως αύριο, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ δίνονται επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, συνολικού ποσού 18.000.000 ευρώ, σε 30.000 δικαιούχους.
  • Επίσης, η ΔΥΠΑ καταβάλλει 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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To “χρώμα του χρήματος” βλέπουν οι δικαιούχοι έως αύριο, 25 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:

  • αύριο, 25 Σεπτεμβρίου το συνολικό ποσό των  1.320.000.000 ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2026 σε 2.630.000 δικαιούχους
  • έως αύριο, 25 Σεπτεμβρίου συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ δίνονται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 30.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα καταβληθεί το συνολικό ποσότων 18.000.000 ευρώ
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 3.000 μητέρες. Αυτές θα λάβουν συνολικά 1.000.000 ευρώ.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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