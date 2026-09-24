Κωνσταντοπούλου: Το άρθρο 74 παρεμβαίνει σε δίκες που εκκρεμούν

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Ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 74 του άρθρου του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπέβαλε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κατά την υποστήριξη της ένστασης η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη προς τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, είπε: «Τον κ. Μελά τον γνωρίζετε; Ο κ. Μελάς είναι κατηγορούμενος σε μία σειρά από δίκες μαζί με την κ. Παπακώστα, τον κ. Μπουκώρο, τον κ. Σενετάκη, τον κ. Σκρέκα, βουλευτές της ΝΔ. Με το άρθρο 74 παρεμβαίνετε στις δίκες αυτές που αφορούν βοσκοτόπια δίχως ζώα και απάτες για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε παρελθόντα έτη».

Απευθυνόμενη προς τον υπουργό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Το άρθρο 74 αντίκεινται ευθέως στα άρθρα 1, 4, 26, 87 του Συντάγματος. Κύριε Σχοινά, παρότι προσπαθήσατε να τηρήσετε χαμηλό προφίλ, η υπόθεση αυτή σας φέρνει στο επίκεντρο μίας βρώμικης υπόθεσης διαρκών παρεμβάσεων για την προστασία εμπλεκόμενων σε παράνομες υποθέσεις. Συνιστά παρέμβαση σε ανοικτές εκκρεμείς υποθέσεις και διαπράττετε κατάχρηση εξουσίας».