Μαρινάκης: Στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία – Οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό

Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας στα σενάρια περί κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και ότι τα κόμματα κατέρχονται στις εκλογές με συγκεκριμένους επικεφαλής. Επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι η αυτοδυναμία, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πρωθυπουργό και η ΝΔ έχει πρόεδρο. Παράλληλα, σημείωσε ότι εφόσον δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση, ωστόσο. τόνισε ότι εάν οι πολίτες επιλέξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει σεβαστή.

Για Τσίπρα, Μπακογιάννη και Γεωργιάδη

Απαντώντας σε ερώτηση για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα «ή εγώ ή κανένας», ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι η δήλωση δείχνει πόσο μεγάλη ιδέα έχει ο πρώην πρωθυπουργός για τον εαυτό του και το κόμμα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας δεν έδωσε απαντήσεις για την κοστολόγηση του προγράμματός του, επισημαίνοντας την αντίφαση μεταξύ της εκτίμησης για κόστος 7,5 δισ. ευρώ στην τετραετία και της εκτίμησης του Γιώργου Κουτεντάκη ότι το ποσό αφορά ετήσια δαπάνη. Όπως είπε, η κοστολόγηση των προγραμμάτων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις ούτε για τις προτάσεις σχετικά με τα καύσιμα.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονείας υπουργών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Πρόσθεσε ότι μέχρι την ετυμηγορία των πολιτών, εκείνος που αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι ο πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε πως αποστολή των υπουργών είναι η προώθηση του κυβερνητικού έργου και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αντιπαράθεση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με δημοσιογράφους, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη τον σεβασμό της προς τους δημοσιογράφους και τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις για την προστασία τους. Επισήμανε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει ήδη εξηγήσει πως επρόκειτο για μεταφορική χρήση του λόγου και έχει δώσει διευκρινίσεις για την αναφορά του στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου. Όπως είπε, όσον αφορά την έντονη αντιπαράθεση στον αέρα του Mega News προηγήθηκε φορτισμένος διάλογος, καθώς η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ένα ζήτημα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τις θέσεις του για ένα δύσκολο και κρίσιμο κοινωνικό θέμα, προσθέτοντας ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν κρύβεται στα δύσκολα» και επιχειρεί να δίνει απαντήσεις με τον δικό του τρόπο.

Για την τραγωδία στα Τέμπη και τον θάνατο Μαζωνάκη

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για μια πρωτοφανή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης εκείνη την περίοδο και υποστήριξε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να γενικεύει συμπεριφορές ή να αποδίδει ευθύνες συνολικά στους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεχάσει τις θεωρίες και τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν τότε από πολιτικά πρόσωπα και κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμψηφισμός με την τραγωδία των Τεμπών. Για τη διαφήμιση ιδιωτικής κλινικής από τον υπουργό Υγείας, επανέλαβε ότι ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης έχει δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής στις εκλογές κόμματος που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Άρειος Πάγος. Χαρακτήρισε αβάσιμη την προτροπή του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, λέγοντας ότι μια τέτοια θέση αγνοεί τη διάκριση των εξουσιών και τις αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε το 2023 σε σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του Α. Τσίπρα, είχε ψηφίσει «παρών». Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι το 2019 κράτησε ανοικτή τη Βουλή για μειώσει τις ποινές για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

«Η Ελλάδα δεν είναι στον πάτο, αλλά δεν είναι και εκεί που θέλουμε να βρίσκεται»

Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα ως προς τον μέσο μισθό, ενώ η χώρα βρίσκεται στη 12η θέση ως προς τον κατώτατο μισθό, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Προσέθεσε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις ως προς τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού εισοδήματος και ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα δεν είναι στον πάτο, αλλά δεν είναι και εκεί που θέλουμε να βρίσκεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της Υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ένα διαλυμένο ΕΣΥ και ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα προγράμματα πρόληψης, τις αμοιβές και τη στελέχωση του συστήματος.

«Η Eurostat, αν δείτε όλα τα στοιχεία τα οποία παραθέτει το τελευταίο διάστημα, δεν παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια χώρα όπου συντελείται μια καταστροφή ή είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε όλους αυτούς τους δείκτες. Δεν την παρουσιάζει, βέβαια, και ως παράδεισο, δεν την παρουσιάζει και στην κορυφή. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο, αλλά η Ελλάδα δεν είναι ούτε στην τελευταία, ούτε στην προτελευταία θέση, ξεπερνάει 5 κράτη. Να μιλήσουμε για τον μέσο μισθό με καθαρούς όρους, έρευνα των προηγούμενων εβδομάδων της Eurostat, έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία αυτά. Εκεί η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας, αλλά μισθούς Πορτογαλίας και 10 χώρες είναι κάτω από την Ελλάδα ως προς τον μέσο μισθό με καθαρούς όρους, δηλαδή αν συμπεριλάβει κανείς τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Η Ελλάδα ως προς τον κατώτατο μισθό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια πολλές θέσεις και βρίσκεται στη 12η θέση από τις χώρες οι οποίες έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμό αύξησης των θέσεων απασχόλησης και έχει δημιουργήσει 600.000 νέες δουλειές. Και παράλληλα, είναι σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις σε ρυθμό αύξησης -το ξαναλέω, ρυθμό αύξησης, όχι το πραγματικό εισόδημα- του πραγματικού εισοδήματος. Πάλι σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα σταθερά τα πιο δύσκολα χρόνια της ενεργειακής κρίσης έχει καταφέρει να έχει σε τιμές λιανικής χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμη κι αν το υπολογίσει κανείς με όρους αγοραστικής δύναμης», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικό. Όπως σημείωσε, προς το παρόν ισχύει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού που έχει ήδη ανακοινωθεί και οποιαδήποτε αλλαγή θα γνωστοποιηθεί εφόσον υπάρξει σχετική εξέλιξη. Αναφερόμενος στην επικείμενη ομιλία του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη περιγράψει το βασικό πλαίσιο των ελληνικών θέσεων, το οποίο στηρίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στην προώθηση του διαλόγου και στην απόρριψη τόσο των απειλών όσο και της λογικής της έντασης.

Για τις άρσεις ασυλίας

Τη θέση ότι θα συντασσόταν με την απόφαση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τις άρσεις ασυλίας εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν μπορούν να συγκρίνονται με δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από τη Δικαιοσύνη.

«Θα συντασσόμουνα με αυτό το οποίο αποφάσισε η πλειοψηφία», ανέφερε, εξηγώντας ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για υποθέσεις που προέκυψαν από δικαστική έρευνα της ευρωπαϊκής ή της ελληνικής Εισαγγελίας. Όπως σημείωσε, «εδώ δεν μιλάμε για υποθέσεις που ήρθαν από τη Δικαιοσύνη με μια έρευνα της ευρωπαϊκής ή της εγχώριας Εισαγγελίας». Αντίθετα, όπως διευκρίνισε, πρόκειται για δύο μηνύσεις πολιτικών προσώπων, εκ των οποίων η μία αφορά μήνυση του Στέφανου Κασσελάκη και η άλλη μήνυση στελέχους εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι δεν μπορεί να γίνεται σύγκριση μεταξύ των συγκεκριμένων υποθέσεων και όσων είχαν προηγηθεί με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως ανέφερε, στις περιπτώσεις των Κωνσταντίνου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη υπήρξε διαφορετική κοινοβουλευτική αντιμετώπιση, ωστόσο πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις και διαφορετική διαδικασία. Παράλληλα, επικαλέστηκε τον Κανονισμό της Βουλής, ο οποίος, όπως είπε, προβλέπει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο μια υπόθεση να έχει πολιτικά κίνητρα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι έχει προηγηθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.