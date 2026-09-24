Τηλεθέαση (23/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τετάρτης;

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να δείχνουν ποιες ξεχώρισαν τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στο γενικό κοινό, οι εκπομπές «Σήμερα» και «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην πρώτη θέση στις ζώνες 5-10 και 10-1 αντίστοιχα.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» και το «Super Κατερίνα» κυριάρχησαν στις αντίστοιχες πρωινές ζώνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 24%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 20,3%
3 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 18,8%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 12,3%
5 ALPHA Happy Day 11,6%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 9,3%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 6%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 20,4%
2 ΣΚΑΪ Live You 16,1%
3 ALPHA Super Κατερίνα 12,5%
4 ANT1 Το Πρωινό 12,4%
5 OPEN 10 Παντού 12,1%
6 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 10,1%
7 STAR Πρώτoς Καφές με τη Ζήνα 6,8%
8 STAR Stars System 6%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 2,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Happy Day 17,4%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 14,3%
3 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 13,2%
4 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 12,1%
5 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 9,9%
6 OPEN Ώρα Ελλάδος 7,6%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 4%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Super Κατερίνα 15,8%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι 11,5%
3 ANT1 Το Πρωινό 11,4%
4 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 10,4%
5 STAR Stars System 9,8%
6 ΣΚΑΪ Live You 9,5%
7 STAR Πρώτoς Καφές με τη Ζήνα 8,4%
8 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 6,5%
9 OPEN 10 Παντού 2,7%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 0,5%
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