Τηλεθέαση (23/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τετάρτης;

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να δείχνουν ποιες ξεχώρισαν τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.