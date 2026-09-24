Τηλεθέαση (23/9): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τετάρτης;

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|24%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|20,3%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|18,8%
|4
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|12,3%
|5
|ALPHA
|Happy Day
|11,6%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|9,3%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|6%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|20,4%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|16,1%
|3
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,5%
|4
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,4%
|5
|OPEN
|10 Παντού
|12,1%
|6
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι
|10,1%
|7
|STAR
|Πρώτoς Καφές με τη Ζήνα
|6,8%
|8
|STAR
|Stars System
|6%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,4%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|2,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Happy Day
|17,4%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|14,3%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|13,2%
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|12,1%
|5
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|9,9%
|6
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|7,6%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|4%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|15,8%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι
|11,5%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,4%
|4
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|10,4%
|5
|STAR
|Stars System
|9,8%
|6
|ΣΚΑΪ
|Live You
|9,5%
|7
|STAR
|Πρώτoς Καφές με τη Ζήνα
|8,4%
|8
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|6,5%
|9
|OPEN
|10 Παντού
|2,7%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,5%