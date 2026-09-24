Κλήσεις της Τροχαίας με «έκπτωση 50%»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη και πώς θα την αναγνωρίσετε

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Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες με μηνύματα που εμφανίζονται δήθεν από την Τροχαία και ενημερώνουν τους πολίτες ότι έχουν διαπράξει κάποια παράβαση.

Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αληθοφανή, καθώς περιλαμβάνουν την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, αναφορές σε άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ακόμη και την ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούνταν το όχημα.

Κλήσεις της Τροχαίας με «έκπτωση 50%»

Οι επιτήδειοι προσφέρουν μάλιστα έκπτωση 50% στο δήθεν πρόστιμο, εφόσον αυτό πληρωθεί άμεσα, και παραθέτουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν τον πολίτη σε πλαστή ιστοσελίδα και να υποκλέψουν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικούς e-banking και άλλα προσωπικά δεδομένα.

Το μήνυμα που πρέπει να κινήσει υποψίες

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και στέλεχος της Τροχαίας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (24/9) στο ΕΡΤnews, προειδοποίησε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως εξήγησε, ένα από τα βασικά στοιχεία που αποκαλύπτουν την απάτη είναι η υποτιθέμενη έκπτωση στο πρόστιμο.

«Δεν υπάρχουν εκπτώσεις στα πρόστιμα. Υπήρχαν στον παλαιό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Με τον καινούργιο ΚΟΚ, αλλά και με τον προηγούμενο, το πρόστιμο καταβάλλεται αυτούσιο. Άρα, η αναφορά σε έκπτωση θα πρέπει αμέσως να μας υποψιάσει», τόνισε.

Σε ένα από τα παραπλανητικά μηνύματα που παρουσιάστηκαν, το πρόστιμο εμφανιζόταν να μειώνεται από τα 310 στα 150 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο πολίτης θα το κατέβαλλε μέχρι τη δήθεν «τελευταία ημέρα» της προθεσμίας.

Σε άλλη περίπτωση, το μήνυμα ανέφερε απλώς ότι το όχημα του παραλήπτη είχε ελεγχθεί και τον καλούσε να πατήσει σε σύνδεσμο για να δει την παράβαση.

«Μην πατάτε στους συνδέσμους»

Ο κ. Ρήγας επισήμανε ότι οι δράστες εκμεταλλεύονται την ανησυχία των πολιτών να είναι συνεπείς απέναντι στις Αρχές και δημιουργούν την εντύπωση ότι απαιτείται άμεση ενέργεια.

«Δεν υπάρχει περίπτωση η Τροχαία να καλέσει έναν πολίτη να πληρώσει εκείνη τη στιγμή, να επιβεβαιώσει άμεσα τα στοιχεία του ή να του προσφέρει κάποια έκπτωση», ανέφερε.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει επίσης προειδοποιήσει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS με συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων ή καταχώριση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοια μηνύματα ούτε να απαντούν στον αποστολέα.

Ο έλεγχος μέσω της Θυρίδας Πολίτη

Για να διαπιστώσει κάποιος εάν υπάρχει πραγματικά βεβαιωμένη παράβαση, θα πρέπει να συνδέεται ο ίδιος στην προσωπική του Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr ή στο Gov.gr Wallet, χωρίς να ακολουθεί συνδέσμους που έχουν σταλεί με ύποπτα μηνύματα.

Οι παραβάσεις που καταγράφονται από τις νέες κάμερες βεβαιώνονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη.

«Πρέπει να αποκτήσουμε τη συνήθεια να επισκεπτόμαστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την προσωπική μας θυρίδα, για να ελέγχουμε αν έχει έρθει κάποια επίσημη ειδοποίηση», υπογράμμισε ο Νίκος Ρήγας.

Μέτρα προστασίας

Οι πολίτες θα πρέπει:

να μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα SMS ή email,

να μη δίνουν κωδικούς e-banking, PIN καρτών ή στοιχεία λογαριασμών,

να μην εμπιστεύονται μηνύματα που υπόσχονται έκπτωση στο πρόστιμο,

να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα,

να είναι επιφυλακτικοί όταν ζητείται άμεση πληρωμή,

να εισέρχονται στη Θυρίδα Πολίτη μόνο μέσω της επίσημης εφαρμογής ή της διεύθυνσης του gov.gr.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ανέφερε, τέλος, ότι οι Αρχές διερευνούν τέτοιες υποθέσεις και προχωρούν σε συλλήψεις, κάνοντας αναφορά σε πρόσφατη επιχείρηση στα Σπάτα, όπου οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν οίκημα βραχυχρόνιας μίσθωσης ως βάση για την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων.