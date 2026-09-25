Καιρός: Συννεφιά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα βρέξει

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Σε πιο φθινοπωρινό μοτίβο περνά ο καιρός, καθώς από σήμερα, Παρασκευή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σήμερα οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά βελτιωμένες, ωστόσο από αύριο ένα νέο σύστημα αναμένεται να φέρει βροχές και κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες.

Έως το μεσημέρι προβλέπονται τοπικές και ασθενείς βροχές στη δυτική Κρήτη, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες, στα νοτιοανατολικά, ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, περίπου 2-3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 24-25 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Νεφώσεις: Παροδικές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από διάφορες διευθύνσεις, έως 2-3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με τις ελάχιστες στα βόρεια και ανατολικά του νομού να είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ