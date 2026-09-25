Σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Βραδιά του Ερευνητή

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αταξία

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμόνων

Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιών

Γεγονότα

1818: Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.

Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. 1833: Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών, που έχουν λιγότερους από έξι μοναχούς.

Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών, που έχουν λιγότερους από έξι μοναχούς. 1915: Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926: Ο Χένρι Φορντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.

Ο Χένρι Φορντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976: Το συγκρότημα των U2 αποκτά «σάρκα και οστά» στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.

Το συγκρότημα των U2 αποκτά «σάρκα και οστά» στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. 2005: Η Εθνική ομάδα μπάσκετ στέφεται για δεύτερη φορά στην ιστορία της Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στον μεγάλο τελικό του Ευρωμπάσκετ, μέσα στο κατάμεστο γήπεδο του Βελιγραδίου, η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη επικράτησε με 78-62 της Γερμανίας του Ντιρκ Νοβίτσκι.

Γεννήσεις

1897: Γουίλιαμ Φόκνερ, Αμερικανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1949. («Η βουή και το Πάθος») (Θαν. 6/7/1962)

Γουίλιαμ Φόκνερ, Αμερικανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1949. («Η βουή και το Πάθος») (Θαν. 6/7/1962) 1944: Μάικλ Ντάγκλας, Αμερικανός ηθοποιός.

Μάικλ Ντάγκλας, Αμερικανός ηθοποιός. 1949: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.

Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1952: Κρίστοφερ Ριβ, Αμερικανός ηθοποιός. («Σούπερμαν») (Θαν. 10/10/2004)

Κρίστοφερ Ριβ, Αμερικανός ηθοποιός. («Σούπερμαν») (Θαν. 10/10/2004) 1965: Σκότι Πίπεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Σκότι Πίπεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. 1968: Γουίλ Σμιθ, Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ. (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince)

Γουίλ Σμιθ, Αμερικανός ηθοποιός και ράπερ. (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince) 1969: Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ουαλή ηθοποιός.

Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ουαλή ηθοποιός. 1971: Νίκος Ψαρράς, Έλληνας ηθοποιός

Νίκος Ψαρράς, Έλληνας ηθοποιός 1984: ΛΕΞ, κατά κόσμον Αλέξανδρος Λαναράς, Έλληνας MC. («Βόρεια Αστέρια», «Ανάποδα Καπέλα»)

Θάνατοι