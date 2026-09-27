Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο 55% η αναχαίτιση ρωσικών drones από την αντιαεροπορική άμυνα, λέει ο Ζελένσκι

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Στο 55% ανέρχεται, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ποσοστό των ρωσικών αεριωθούμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναχαιτίζει η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, στο βραδινό διάγγελμά του το Σάββατο, αναφέρθηκε στις δυνατότητες της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις εναντίον στόχων στα μετόπισθεν, με τουλάχιστον 16 νεκρούς και στις δυο πλευρές των συνόρων χθες, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών αντίστοιχα.

Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ζαπορίζια, ενώ άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους στη Σούμι, όπου αεροπορική επιδρομή προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι 18 μηνών. Στο Κίεβο, επίθεση με drone σε πολυκατοικία τραυμάτισε πέντε ανθρώπους.

Στη ρωσική επικράτεια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ενώ τρεις ακόμη έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια. Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, από την πτώση συντριμμιών ουκρανικών drones.

Ο Ζελένσκι ανέφερε παράλληλα ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, καθώς και εγκατάσταση ανεφοδιασμού ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Ροστόφ.