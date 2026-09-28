Thessaly Evros Pass 2026: Tελευταίο καμπανάκι- Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

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Απόψε, στις 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο vouchers.gov.gr. αναφορικά με την ένταξη στο πρόγραμμα Thessaly Evros Pass 2026.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να στηριχθεί η εγχώρια τουριστική και οικονομική δραστηριότητα των περιοχών της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, αλλά και των περιοχών του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023.

Διευκρινίζεται πως, μέσω αυτού του προγράμματος 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές και η δράση αυτή δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια .

Μάλιστα το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης είναι 2.050.000 ευρώ.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

1.Οι φάσεις

Οι ημερολογιακές φάσεις του προγράμματος είναι δύο :(Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026) και χωρίζεται σε δύο προορισμούς (Thessaly και Evros).

Ειδικότερα, θα εκδοθούν:

500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass (Α’ φάση : 3.750, Β’ φάση : 3.750) και

400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass (Α’ φάση : 700, Β’ φάση: 700).

Οι προορισμοί αφορούν στις παρακάτω περιοχές:

Thessaly Pass: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων.

Evros Pass: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

2.Οι δικαιούχοι

Οι πολίτες για να υποβάλουν αίτηση για το Thessaly Evros Pass 2026 θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω:

να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025,

να μην έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

να μην είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και

συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

3. Οι αιτήσεις

Αρχικά ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Αμέσως μετά, θα πρέπει να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της ΓΓΠΣΨΔ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης.

Εν συνεχεία, θα πρέπει να δηλώσει τον προορισμό της επιλογής του, μεταξύ Thessaly και Evros αλλά και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Ο πολίτης θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσής της.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

4.Οι τελικοί δικαιούχοι

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για τους δικαιούχους θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργασίμων ημερών πριν την έναρξη της εκάστοτε φάσης.