Νεσχάν Μουλαζίμ για την βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα: «Έλεγα ότι αν ποτέ αποκτήσω παιδί, θέλω πολύ να το κάνω αυτό»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε για την βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα. Στη συνέντευξή της, η μητέρα εξήγησε τον λόγο που θέλησε το Μυστήριο να τελεστεί με αυτόν τον τρόπο. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Νεσχάν Μουλαζίμ
Φωτογραφία: Instagram/neshan_mulazim
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε για την βάπτιση της κόρης της, η οποία τελέστηκε στη θάλασσα, καλεσμένη στο «Happy Day».
  • Η ίδια εξήγησε πως ήθελε από την αρχή το Μυστήριο να πραγματοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, καθώς «Το είχα δει κάποια στιγμή πολλά χρόνια πριν και έλεγα ότι αν ποτέ αποκτήσω παιδί, θέλω πολύ να το κάνω αυτό».
  • Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός με την ιδέα, ενώ η μπέμπα «για λίγο έκλαψε» τη στιγμή που ξύπνησε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για την βάπτιση της κόρης της, η οποία τελέστηκε στη θάλασσα, μίλησε η Νεσχάν Μουλαζίμ, καλεσμένη στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η ίδια εξήγησε πως ήθελε από την αρχή το Μυστήριο να πραγματοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο και πως ο ιερέας ήταν θετικός με αυτό.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στη βάπτιση του παιδιού της, η Νεσχάν Μουλαζίμ είπε ότι: «Από την αρχή ήθελα να βαπτίσω την κόρη μου στη θάλασσα. Το είχα δει κάποια στιγμή πολλά χρόνια πριν και έλεγα ότι αν ποτέ αποκτήσω παιδί, θέλω πολύ να το κάνω αυτό.

Μετά λίγο διάβασα, λίγο έψαξα, ότι ο Χριστός είχε βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά οι Χριστιανοί βαπτιζόντουσαν στο ποτάμι, στη θάλασσα, κλπ. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα». 

Αμέσως μετά, η ευτυχισμένη μητέρα εξήγησε στη συνέντευξή της με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, πως: «Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός. Είναι εκπληκτικοί άνθρωποι και οι δύο ιερείς που ήταν εκεί, μας χαλάρωσαν. Η μπέμπα μέχρι τη στιγμή που την γδύσαμε για να μπει στη θάλασσα, κοιμόταν. Εκείνη τη στιγμή που ξύπνησε, για λίγο έκλαψε». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ