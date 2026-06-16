Δημοσκόπηση Alco: Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές – «Αγκάθι» το κόστος διαμονής και εισιτηρίων

Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (47%) δεν θα πάει φέτος διακοπές, με το κόστος διαμονής και των εισιτηρίων να αποτελούν τα κύρια «αγκάθια», σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Κάλπη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας στους δύο πολίτες (47%) δεν θα πάει φέτος διακοπές, σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco για λογαριασμό του Alpha.
  • Το κόστος διαμονής (76%), η κάλυψη άλλων αναγκών (74%) και το κόστος των εισιτηρίων (59%) επηρεάζουν περισσότερο την απόφαση των πολιτών να μην πάνε διακοπές.
  • Το 47% των πολιτών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι «χειρότερη» σε σχέση με το 2025, ενώ μόλις ένα 7% απαντά «Καλύτερη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένας στους δύο πολίτες (47%) δεν θα πάει φέτος διακοπές, σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco για λογαριασμό του Alpha.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,3% και διαφορά 9,1% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14,2%. Ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 2,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1% και οι Δημοκράτες με 0,7%.

Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 2,9% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 16%.

Δημοσκόπηση Alco

Τα ελληνοτουρκικά

Οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση «Φοβάστε κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο», ήταν μοιρασμένες. Το 46% απαντά «ΟΧΙ», και το 44% «ΝΑΙ». Το υπόλοιπο 10% απαντά «Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Η οικονομική κατάσταση των πολιτών

«Χειρότερη» λέει το 47% των πολιτών ότι είναι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με το 2025. «Ίδια» απαντά το 45% ενώ μόλις ένα 7% απαντά «Καλύτερη»

Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει διακοπές φέτος

Τι επηρεάζει τις διακοπές

Το κόστος διαμονής (76%), η κάλυψη άλλων αναγκών (74%) και το κόστος των εισιτηρίων (59%) επηρεάζουν περισσότερο την απόφαση των πολιτών να μην πάνε διακοπές.

Ένας στους δύο πολίτες που δηλώνει ότι θα πάει διακοπές, θα μείνει σε δικό ή συγγενικό σπίτι.

 

Η ταυτότητα της έρευνας

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ