Ρευματοκλοπές: Αλλάζουν τα δεδομένα στις έξτρα χρεώσεις για το κλεμμένο ρεύμα – Όλες λεπτομέρειες

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Υψηλές είναι οι χρεώσεις για τις ρευματοκλοπές. Όπως αναφέρεται σε νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ),που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι οικιακοί καταναλωτές που θα εντοπίζονται να καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς αυτό να καταγράφεται κανονικά από τον μετρητή, δηλαδή που θα είναι κλεμμένο θα πληρώνουν έως και 652 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις η χρέωση θα είναι υψηλότερη, καθώς αγγίζει ακόμη και τα 671 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η νέα απόφαση

Αναλυτικά, η νέα απόφαση της Αρχής αναφέρει τα εξής:

1.Η χρέωση

-Η χρέωση για το ρεύμα που δεν έχει καταγραφεί φτάνει τα 0,65 ευρώ ανά κιλοβατώρα για ένα συνηθισμένο νοικοκυριό, ενώ για τις επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 0,67 ευρώ. Ουσιαστικά, το ποσό διπλασιάζεται διότι στην τιμή που υπολογίζει η ΡΑΑΕΥ προστίθεται προσαύξηση 100%.

-Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσο περισσότερες είναι οι κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί παράνομα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσό που θα πρέπει να δοθεί. Διευκρινίζεται πως, οι εν λόγω χρεώσεις αφορούν μόνο τους καταναλωτές που έχει διαπιστωθεί πως έχουν κάνει ρευματοκλοπή.

2.Οι καταναλωτές του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος (ΚΟΤ)

Οι χρεώσεις για ρευματοκλοπές θα είναι χαμηλότερες για τους καταναλωτές Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σε σχέση με τους υπόλοιπους.Ειδικότερα η χρέωση για κλεμμένο ρεύμα είναι:

στα 0,31 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τους δικαιούχους ΚΟΤ Α΄

ανά κιλοβατώρα για τους στα 0,38 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τους πολίτες του ΚΟΤ Β΄

ανά κιλοβατώρα για τους πολίτες του στα 0,27ευρώ ανά κιλοβατώρα για τους καταναλωτές του ΚΟΤ Γ΄

Ουσιαστικά, η προσαύξηση είναι 50% για τις κατηγορίες αυτές των καταναλωτών σε σχέση 100% που είναι για τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Επίσης επισημαίνεται πως, ένα νοικοκυριό που έχει στην κατοικία του:

μονοφασικό ρεύμα, τότε θα έχει έξτρα χρέωση από 294,54 ευρώ έως και 407,07 ευρώ σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του μετρητή.

θα έχει έξτρα χρέωση από 294,54 ευρώ έως και 407,07 ευρώ σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του μετρητή. τριφασικές παροχές , τότε τα ποσά φτάνουν έως και τα 461,65 ευρώ,

, τότε τα ποσά φτάνουν έως και τα 461,65 ευρώ, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις μέσης τάσης, τότε η χρέωση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 662,21 ευρώ.

3.Η κατανάλωση για κλεμμένο ρεύμα

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να υπολογίσει την κατανάλωση ρεύματος που δεν καταγράφηκε για διάστημα έως και 5 ετών και πίσω. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο καταναλωτής χρησιμοποιούσε την παροχή εκείνη την περίοδο.