Η θρυλική «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Φασούλας για το Basketgate: «Είχα προειδοποιήσει από καιρό για όσα γίνονταν στην ΕΟΚ»

Ο Παναγιώτης Φασούλας τοποθετήθηκε για την υπόθεση Basketgate, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και σημειώνοντας ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τις πρακτικές της διοίκησης Λιόλιου. Ζήτησε την άμεση παραίτηση σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, καταγγέλλοντας παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία, πιέσεις διαιτητών προς σωματεία και υποστηρίζοντας ότι η Ομοσπονδία έπρεπε να έχει σφραγιστεί.

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Αθλητισμός

Παναγιώτης Φασούλας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την υπόθεση Basketgate μίλησε ο Παναγιώτης Φασούλας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και σημειώνοντας ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τις πρακτικές της διοίκησης της ΕΟΚ.
  • Ο κύριος Φασούλας ζήτησε την άμεση παραίτηση σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, καταγγέλλοντας ως θράσος την πρόσφατη εκλογή νέου προέδρου από τα ίδια μέλη.
  • Αναφερόμενος στις εξελίξεις, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η Ελληνική Ομοσπονδία έπρεπε να είναι σφραγισμένη από την πρώτη μέρα της προαναγγελίας της σύλληψης».

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Για την υπόθεση Basketgate, μίλησε το πρωί της Δευτέρας (26/10) η θρυλική «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για όσα διαδραματίζονται αυτή την περίοδο και σημείωσε ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τις πρακτικές της διοίκησης Λιόλιου.

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«Τους είχα προειδοποιήσει από καιρό»

Συγκεκριμένα ο πρώην βουλευτής, δήμαρχος Πειραιά και διεθνής καλαθοσφαιριστής δήλωσε:

«Εγώ απλά τους είχα προειδοποιήσει από καιρό βλέποντας συμπεριφορές και πρακτικές. Δεν νιώθω δικαιωμένος, νιώθω διπλά στεναχωρημένος και δεν υπάρχει τρόπος κάποιος άνθρωπος του μπάσκετ να αισθανθεί χαρούμενος για μια τέτοια εξέλιξη που στοιχειώνει και χτυπάει το ίδιο το μπάσκετ.

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Είδαμε ψηφοδέλτια τα οποία είχανε 12 σταυρούς πανομοιότυπα, σταυρωμένα σαν να ήταν από το ίδιο χέρι. Ζητήσαμε τα αναλυτικά στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας, δεν μας τα έδωσαν ποτέ, μας τα αρνήθηκαν. Μας είπαν ότι ακόμα και με εισαγγελική παραγγελία δεν θα τα δώσουν γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία που τα κάνει. Βεβαίως, το να βλέπεις να χάνει σε ψήφους ο Φάνης Χριστοδούλου από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι είναι περίεργο».

Ο κύριος Φασούλας ζήτησε την άμεση παραίτηση σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, καταγγέλλοντας ως θράσος την πρόσφατη εκλογή νέου προέδρου από τα ίδια μέλη.

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«Όταν λοιπόν οι διαιτητές όλοι αυτοί δημιουργούσαν στρατό κατά τα λεγόμενά τους και γυρνάνε σε όλη την επαρχία και απειλούν τις ομάδες ότι ‘αν δεν βγει ο τάδε να ξέρεις ότι στο επόμενο πρωτάθλημα δε θα περάσεις καλά’, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει επηρεασμός. Πιστεύω στην ελληνική διαιτησία, πιστεύω ότι υπάρχουν άξιοι διαιτητές και θέλουμε να τους αναδείξουμε μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες», είπε.

 

«Όταν προφυλακίζεις έναν άνθρωπο, μάλλον όταν συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο, τον συλλαμβάνεις για ποιο λόγο; Για να μην τελέσει άλλα αδικήματα. Και αφήσαμε την Ελληνική Ομοσπονδία να λειτουργεί μέχρι σήμερα; Η Ελληνική Ομοσπονδία έπρεπε να είναι σφραγισμένη από την πρώτη μέρα της προαναγγελίας της σύλληψης» είπε τέλος ο Παναγιώτης Φασούλας.

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