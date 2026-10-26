Αλεξία Έβερτ για Σαμαρά: «Το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη ΝΔ» – Τι απάντησε για το εάν θα είναι υποψήφια

Έντονη κριτική προς τον Αντώνη Σαμαρά άσκησε η Αλεξία Έβερτ, λέγοντας για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι «κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Νέα Δημοκρατία»

Όπως επισημαίνει στη συνέντευξή της, θεωρεί ότι η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για νέες πολιτικές αναταράξεις, οι οποίες, κατά την άποψή της, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τόσο την κυβέρνηση όσο και τη χώρα.

Ειδικότερα, η κα Έβερτ εκτιμά ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα προκαλέσει πολιτική ζημιά ακόμη και αν το κόμμα που ενδεχομένως δημιουργήσει συγκεντρώσει μόλις 1% των ψήφων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο Αντώνης Σαμαράς «βεβαίως θα κάνει ζημιά, ακόμη και 1% να πάρει», προσθέτοντας ότι «ήδη κακοποιεί κατ’ επανάληψη τη Ν.Δ., χωρίς καν να έχει ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος».

Η ίδια δηλώνει ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια απόφαση δεν συνάδει, κατά την κρίση της, με την πολιτική στάση που θα έπρεπε να τηρήσει υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Είμαι από τους τελευταίους των Μοϊκανών που εξακολουθούμε να έχουμε μια κρυφή ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος. Δεν “του πρέπει”. Πρέπει να σταθεί στο ύψος του και στο ύψος των περιστάσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, επικαλείται τη γνωστή φράση «το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», συνδέοντάς την με την πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά και τις συνέπειες που, όπως υποστηρίζει, είχαν προηγούμενες επιλογές του για τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως σημειώνει, ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε δύο φορές το κόμμα στην αντιπολίτευση, ενώ τη δεύτερη φορά ο πολιτικός φορέας που είχε ιδρύσει, η Πολιτική Άνοιξη, δεν κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή.

Καταλήγοντας, η Αλεξία Έβερτ επαναλαμβάνει ότι η σημερινή πολιτική συγκυρία δεν δικαιολογεί την πρόκληση νέων αναταράξεων, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή να σπρώξει τη διακυβέρνηση της χώρας σε καινούργιες, αχρείαστες, επικίνδυνες περιπέτειες».

Το μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις με την Τουρκία

Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξής της, η Αλεξία Έβερτ αναφέρεται στον χειρισμό κρίσιμων ζητημάτων εθνικής εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Χωρίς να κατονομάζει τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζει ότι ζητήματα τέτοιας βαρύτητας πρέπει να αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα και υπευθυνότητα, ιδιαίτερα όταν αφορούν πολιτικούς που κινούνται στον ίδιο χώρο.

«Η επίλυση τόσο σοβαρών ζητημάτων, όπως της εθνικής εξωτερικής μας πολιτικής, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία, ειδικά δε μεταξύ ηγετών που κινούνται στον ίδιο πολιτικό χώρο, θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα «κεκλεισμένων των θυρών», σημειώνει.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η δημόσια έκθεση τέτοιων ζητημάτων μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια παρερμηνειών και να προκαλέσει αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Όπως επισημαίνει, σε διαφορετική περίπτωση δίνεται δικαιολογημένα τροφή για κάθε είδους παρερμηνεία από τους Έλληνες πολίτες, ενώ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «δίνουμε, επιπλέον, το δικαίωμα στους Τούρκους να πανηγυρίζουν», τόνισε.

Τι απαντά για το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς της με τη Νέα Δημοκρατία

Ανοιχτό παραμένει, από την πλευρά της Αλεξίας Έβερτ, το ζήτημα μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητάς της με τη Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθείσα σχετικά, η ίδια αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, εξηγώντας ότι οι παράμετροι που θα καθορίσουν την τελική της απόφαση δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.

«Πραγματικά, και πιστέψτε με, είναι μια ερώτηση στην οποία αδυνατώ να απαντήσω. Οι παράμετροι που μπαίνουν προς το παρόν στη ζυγαριά έχουν όλες τον γνωστό από τα Μαθηματικά άγνωστο Χ ως παρονομαστή», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Η ίδια συνδέει την πολιτική της στάση με την οικογενειακή της παράδοση, αναφερόμενη τόσο στον πατέρα της όσο και στη μητέρα της, της οποίας, όπως επισημαίνει, το έργο παραμένει λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, καθώς επέλεξε να κινηθεί μακριά από τη δημοσιότητα.

«Ως «γνήσιο τέκνο» του πατέρα μου, αλλά και της μητέρας μου, που λίγοι γνωρίζουν το σπουδαίο έργο της, μιας και επέλεξε να πορευτεί αθόρυβα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα απαντήσω ότι το μόνο σίγουρο είναι πως στο DNA μου είναι βαθιά ριζωμένη η θέληση και η επιθυμία να συμβάλλω εποικοδομητικά στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι», επισημαίνει.

Κλείνοντας, διευκρινίζει ότι εκείνο που θεωρεί καθοριστικό δεν είναι απλώς η ανάληψη μιας πολιτικής θέσης, αλλά η δυνατότητα ουσιαστικής προσφοράς και ανταπόκρισης στις προσδοκίες των πολιτών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί εκεί όπου εκτιμά «ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις «να παραγάγω έργο και να αντεπεξέλθω στις προσδοκίες των συνανθρώπων μου».