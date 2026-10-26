Το 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στην Καλαμπάκα 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026

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Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου θα πραγματοποιήσει το 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριό της με τίτλο «Δημοσιογραφία στην Περιφέρεια: Εργασιακό Περιβάλλον – Τοπική Ενημέρωση – Τοπική Ανάπτυξη», στην Καλαμπάκα 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων και το Επιμελητήριο Τρικάλων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει μέσα από εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων, πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων αλλά και μέσα από γόνιμο διάλογο, το ρόλο και την αξία του επαγγελματία δημοσιογράφου και των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας.

Το συνέδριο αποτελεί ειδησεογραφικό γεγονός για όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους – μέλη της Ένωσης σε όλη την Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει ευρύτατη προβολή πανελλαδικά και προσδίδει πολλαπλά οφέλη στον τόπο διεξαγωγής του.

Είναι ανοιχτό για τους δημοσιογράφους, τους φοιτητές – μαθητές και τους πολίτες.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

«Τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Προκλήσεις και Προοπτικές» «Τοπικά μέσα και τοπική ενημέρωση ως πυλώνας δημοκρατικού διαλόγου και συμβολής στην τοπική ανάπτυξη (πολιτισμός – τουρισμός – επιχειρηματικότητα)» «Μ.Μ.Ε. και Ένοπλες Δυνάμεις»

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθώς και παρουσίαση εργασιών από μαθητές Σχολείων της Καλαμπάκας.

Επίσης καθιερωμένη επιλογή της Ε.Σ.Ε.Τ. είναι στη διάρκεια του συνεδρίου να δίνεται λόγος και βήμα σε φορείς της περιοχής όπου διεξάγεται το συνέδριο, για την ενημέρωση, την ανάδειξη και την προβολή τοπικών θεμάτων, έργων, προοπτικών και δυνατοτήτων στον οικονομικό – επιχειρηματικό τομέα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό με σκοπό να αναδείξει κάθε ιδιαίτερο τοπικό έργο και δράση, που χαρακτηρίζει την φυσιογνωμία και την ταυτότητα της περιοχής.

Το συνέδριο έχει την ευγενική υποστήριξη της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και χορηγοί είναι η ΔΕΗ, η HELLENiQ ENERGY, η SEAJETS, το ξενοδοχείο «Orfeas Hotel», το Meteoron Panorama Restaurant, το Polyzos Restaurant, το VIP METEORA TOURS και το CATERING ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-10-2026

14:00–16:00 Υποδοχή συνέδρων

19:00-20.45 Αίθουσα «Νίτσα Λιάπη», Καλαμπάκα

Επίσημη έναρξη 56ου Πανελλήνιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου

19:10–19:20 Παρουσίαση «63 Χρόνια Ε.Σ.Ε.Τ.» – Γιώργος Κουκουλιάτας, δημοσιογράφος, μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Τ.

19.20–20.45

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Σ.Ε.Τ., Γιώργου Κουλουρά

Χαιρετισμοί Φορέων

Απονομή τιμητικών πλακετών

21:30: Δείπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-10-2026

09.30 – 10.00 Εγγραφή συνέδρων

10:00 – 10:30 Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Προκλήσεις και Προοπτικές»

Συντονίζει: Γιώργος Ναστούλης, Δημοσιογράφος, Μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ε.Τ.

Συμμετέχουν: Βιβή Τσιντσίνη Εκδότρια, Δημοσιογράφος, Νίκος Μπακόλας, Εκδότης, Δημοσιογράφος

«Από την τοπική κοινωνία στην παγκόσμια ελληνική κοινότητα: Οι συνέργειες περιφερειακών και ομογενειακών Μέσων Ενημέρωσης ως μοχλός ανάπτυξης, πολιτισμού και διατήρησης της ελληνικής γλώσσας», Ελένη Καραλή, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος

10:30 – 12:00 Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Τοπικά μέσα και τοπική ενημέρωση ως πυλώνας δημοκρατικού διαλόγου και συμβολής στην τοπική ανάπτυξη (πολιτισμός – τουρισμός – επιχειρηματικότητα)

Συντονίζουν: Δημήτριος Λαγός, Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής-Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βίκυ Κοτσιμπού, Στέλεχος STAR K.E., Δημοσιογράφος οικονομικού ρεπορτάζ

– «Καλαμπάκα – Μετέωρα Σχέση Ζωής και Ανάπτυξης», Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητος

– «Ο τοπικός Τύπος ως ιστορικό τεκμήριο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής μιας περιοχής», Δρ Θεόδωρος Κ. Σιόντης, Ιστορικός, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

– «Η Περιφερειακή Δημοσιογραφία και η Δημοσιογραφία της Ανάπτυξης: Μια σύγχρονη προσέγγιση της τοπικής ενημέρωσης- Development Journalism», Ειρήνη Χαλκίτη, Δημοσιογράφος

– «Δύο νησιά, μία αλήθεια: Η δημοσιογραφία της περιφέρειας ως ασπίδα της Δημοκρατίας στην εποχή της μετα-αλήθειας», Ελευθερία Τηλιακού, Δημοσιογράφος

– «Ο ρόλος των δημοσιογράφων στην ανάπτυξη της υπαίθρου και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές», Ιωάννης Σάρρος, Δημοσιογράφος

– «Όταν η Περιφέρεια αγκαλιάζει την τέχνη: Πώς ένα καλλιτεχνικό δρώμενο συμβάλλει στην αναγέννηση ενός τόπου στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Ο ρόλος των τοπικών ΜΜΕ», Αναστασία Πουλοπούλου, Δημοσιογράφος

Ερωτήσεις – Συζήτηση

12:00 – 13:00 Γ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«ΜΜΕ – και Ένοπλες Δυνάμεις»

Συντονίζουν: Κωνσταντίνος Κωτάκος, Ταξίαρχος, Διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Ηλίας Προύφας, μέλος ΕΣΕΤ, Διαπιστευμένος Στρατιωτικός Συντάκτης ΥΠΕΘΑ, kranosgr

– «Στρατός και Μέσα Ενημέρωσης σε έναν κόσμο που αλλάζει», Παναγιώτης Καράμπελας Συνταγματάρχη (ΠΖ), Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

– «Η ψηφιακή στροφή στην Στρατιωτική επικοινωνία», Γεώργιος Κολώνιας, Ταξίαρχος (ε.α.)

– «Η δημόσια εικόνα του Στρατιωτικού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης : Όρια, Ευθύνη και Συνέπειες», Ηλίας Κολλύρης, Σμηναγός, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ)

– Παρέμβαση από τον Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ), Εκπρόσωπο Τύπου ΑΣΔΙΘ Παναγιώτη Μιχαηλίδη

Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:00 – 14:00 Δ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ενημέρωση από την Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

– «Ευκαιρίες Απασχόλησης των Δημοσιογράφων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ

Ενημέρωση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

13:30–14:00: Θεόδωρος Γαλάνης, Προϊστάμενος της ομάδας Τύπου και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

14:00-14:30: Ελαφρύ Γεύμα στο χώρο του συνεδρίου

15:00: Ξενάγηση

20:30: Δείπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ 1-11-2026

10:00 – 12:00 Ε’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:00–10:30 Ενημέρωση από την Επιχειρηματική Κοινότητα

10:30–11:30 Μαθητική Κοινότητα

– 1o Γυμνάσιο Καλαμπάκας

«Η σχολική διαμεσολάβηση στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας»

– 2o Γυμνάσιο Καλαμπάκας

«Ψηφιακά μονοπάτια της Καλαμπάκας: Από το χθες στο σήμερα…»

– ΕΠΑΛ Καλαμπάκας

«Προστασία φυσικών χώρων και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στον Δήμο Μετεώρων – Μια δράση από μαθητές για την προστασία φυσικών χώρων και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

13:30 Γεύμα

Λήξη Συνεδρίου