Καρυστιανού για το δυστύχημα στην Ισπανία: «Ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η αγκαλιά που έφυγε για πάντα»

Σε ανάρτησή της στο X σήμερα Πέμπτη η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται στη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες στην Ισπανία, επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το άδειο δωμάτιο, το κενό στο τραπέζι, αυτή η αγκαλιά που έφυγε για πάντα» αναφέρει μεταξύ άλλων η κ. Καρυστιανού που έχασε την 19χρονη κόρη της, Μάρθη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

«Οι εικόνες από το Τολέδο της Ισπανίας ξύπνησαν ξανά τις πιο σκοτεινές ματωμένες μνήμες από τα Τέμπη. Αποδεικνύοντας αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει κάττω από το χαλί», αναφέρει σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή της η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Ότι το ανθρώπινο ελεγχόμενο λάθος ποτέ δεν δρα σε κενό αέρος. Χτίζεται μέρα με τη μέρα πάνω στα δόλια κενά των ελλειπών υποδομών στα κουφάρια των ανενεργών συστημάτων τηλεδιοιήκησης και βέβαια στην εγκληματική αδιαφορία εκείνων που δεν λογαριάζουν τις ζωές μας», αναφέρει και συνεχίζει:

«Στην Ελλάδα το αίμα αποδείχθηκε φθηνότερο από τα εισιτήρια και η ασφάλεια στις ράγες έγινε θυσία στο βωμό της διαφθοράς και των ρουσφετιών. Και τώρα ποιος γονιός μπορεί να αντέξει τον πόνο και τον φόβο γι αυτή την επαναλαμβανόμενη τραγωδία.

«Όμως, οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες στην Ισπανία, επειδή ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το άδειο δωμάτιο, το κενό στο τραπέζι, αυτή η αγκαλιά που έφυγε για πάντα.

Όμως η θλίψη μας δεν είναι αδυναμία, είναι η φλόγα που δεν σβήνει. Όπως στα Τέμπη έτσι και παντού η απαίτηση για απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών είναι μη διαπραγματεύσιμη. Τα τρένα δεν είναι κινητά φέρετρα για τα παιδιά μας, είναι και πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό που η κυβέρνηση όφειλε και εν γνώση της απέτυχε οικτρά να προστατεύσει».