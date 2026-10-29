ΣΥΡΙΖΑ: Εξευτελιστική η στάση της κυβέρνησης στο ψήφισμα για την Κούβα

«Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες, η Ελλάδα απείχε από την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού της Κούβας, εγκαταλείποντας τη διαχρονική στάση της υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», στηλιτεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει: «Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 130 ψήφους υπέρ, ενώ ο αποκλεισμός εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές στερήσεις στον κουβανικό λαό». «Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Κούβας, ακόμη και με το ενδεχόμενο ένοπλης επέμβασης», υπογραμμίζει.

«Η αποχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιβεβαιώνει ότι αντιλαμβάνεται την Ελλάδα ως πιστό και δεδομένο σύμμαχο των ΗΠΑ, ακόμη και όταν διακυβεύονται θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Αντί να υπερασπίζεται την αυτονομία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, επιλέγει την ευθυγράμμιση με την κυβέρνηση Τραμπ, παρά τις απειλές και τις μονομερείς ενέργειές της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η στάση αυτή είναι εξευτελιστική και εκθέτει τη χώρα, ειδικά σε μια περίοδο που η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Η κυβέρνηση οφείλει να υπερασπίζεται με συνέπεια την πολυμερή διπλωματία και την ισότιμη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτό επιτάσσουν και τα συμφέροντα της χώρας μας για την ειρήνη και τη σταθερότητα, καθώς και για τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής Κατοχής στην Κύπρο», υπογραμμίζει.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον κουβανικό λαό, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα κάθε λαού να καθορίζει το μέλλον του χωρίς απειλές, εκβιασμούς και εξωτερικές παρεμβάσεις», καταλήγει στην ανακοίνωσή του.