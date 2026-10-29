Γενέθλια για την Ελένη Μενεγάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και το συγκινητικό μήνυμα – «Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου…»

Τα γενέθλιά της έχει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη, η οποία πραγματοποίησε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram με οικογενειακές φωτογραφίες και ένα συγκινητικό μήνυμα. 

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Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα γενέθλιά της έχει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου η Ελένη Μενεγάκη, η οποία πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Στη δημοσίευσή της μοιράστηκε, ανάμεσα σε άλλα,  οικογενειακά στιγμιότυπα με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο και τα παιδιά της.
  • Στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι!. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά».

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Τα γενέθλιά της έχει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η Ελένη Μενεγάκη. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, σήμερα (29/10) το μεσημέρι, με μερικές πολύ όμορφες φωτογραφίες και ένα συγκινητικό μήνυμα.

Στη δημοσίευσή της, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, δύο φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές που έχει ζήσει με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο και τα παιδιά της.

Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki
Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki

Παράλληλα, η αγαπημένη παρουσιάστρια ανέβασε και κάποια δικά της στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει χαμογελαστή στον φακό της κάμερας και μαγνητίζει όλα τα βλέμματα με το παραμυθένιο της πρόσωπο.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες, η Ελένη Μενεγάκη έχει γράψει: «Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι!. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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