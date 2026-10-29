Πολιτική θύελλα στο Ισραήλ με τις καταγγελίες Νετανιάχου: «Επιχειρεί να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα» λέει ο Άιζενκοτ – «Πολύ μικρότερη η έκταση της υπόθεσης» σημειώνουν πηγές

Σε μέτωπο έντονης πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται η μετεκλογική ατμόσφαιρα στο Ισραήλ, με την αντιπολίτευση και τα αραβικά κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για ενορχηστρωμένη προσπάθεια αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται πως το κυβερνών κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου αμφισβητεί ανοιχτά το εκλογικό αποτέλεσμα, καταγγέλλοντας «κλοπή της κάλπης» και εμπλοκή του Κατάρ και της Τουρκίας στη χρηματοδότηση των αραβικών κομμάτων που εξασφαλίζουν 19 έδρες-ρεκόρ.

Άιζενκοτ: «Απαράδεκτη η ξένη εμπλοκή»

Ο ηγέτης του κόμματος «Yashar», Γκαντί Άιζενκοτ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να απονομιμοποιήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα έστρεψε τα βέλη του στις φερόμενες διασυνδέσεις στενών συνεργατών του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με το Κατάρ.

«Συγχαίρω τον Νετανιάχου που επιτέλους καταδικάζει την εμπλοκή του Κατάρ στο Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ειρωνικά ο Άιζενκοτ, αφήνοντας αιχμές για την υπόθεση «Qatargate», στην οποία οι πρώην σύμβουλοι Γιεζαέλ Άινχορν και Γιονατάν Ούριχ κατηγορούνται ότι παρείχαν υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων υπέρ του Κατάρ ενώ απασχολούνταν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο.

Συνεχίζοντας, ο Άιζενκοτ τόνισε: «Η ξένη εμπλοκή στο Ισραήλ είναι ένα απαράδεκτο και εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, ειδικά όταν αφορά μια χώρα που χρηματοδοτεί και υποστηρίζει την οργάνωση Χαμάς. Είναι σοβαρό όταν συμβαίνει στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και εξίσου σοβαρό αν συμβαίνει στο εκλογικό σύστημα».

מברך על כך שנתניהו מגנה סוף סוף מעורבות קטארית במדינת ישראל. מעורבות זרה במדינת ישראל היא דבר פסול וחמור מאין כמוהו, במיוחד כשמדובר במדינה שמממנת ותומכת בארגון חמאס.

זה חמור כשזה קורה בלשכת רה״מ וזה חמור אם זה קורה במערכת הבחירות. שב״כ חייב לחקור ללא משוא פנים את החשדות באופן מלא ומידי. יש לנקוט באגרוף ברזל כלפי כל מי שיתברר שפגע או שניסה לפגוע בטוהר הבחירות. כל החלטה הנוגעת לבחירות צריכה להתקבל בחרדת קודש קיצונית ומתוך הבנה שהשבעת הכנסת ה-26 חייבת להתקיים במועדה. מימוש רצון הבוחר בבחירות דמוקרטיות הוא רכיב יסוד בדמוקרטיה הישראלית ובחוסן הלאומי. נתניהו, שהתרגל להתמודד עם המציאות באמצעות שקרים, הנדסת תודעה והפצת כאוס, מוביל יחד עם שותפיו מבצע השפעה פסול על הציבור הישראלי במטרה לעכב את פרסום תוצאות הבחירות במועדן ולייצר דה לגיטימציה פיקטיבית לפעילות הכנסת ה-26.

הניסיון לנצל מידע (שטרם נחקר) שפרטיו והיקף חשדותיו טרם התבררו כדי לערער על תוצאות הבחירות הרשמיות- שבהן הציבור הישראלי הצביע נגד ממשלת המחדל, אינו מתקבל על הדעת ויש לדחות אותו מכל וכל. — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 29, 2026



Ο ηγέτης του Yashar υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου «έχει συνηθίσει να διαχειρίζεται την πραγματικότητα μέσα από ψέματα, χειραγώγηση πληροφοριών και σπορά του χάους», εκτελώντας «μια παράνομη επιχείρηση επηρεασμού της ισραηλινής κοινής γνώμης με στόχο την καθυστέρηση της έγκαιρης δημοσίευσης των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη δημιουργία μιας πλασματικής απονομιμοποίησης για τη λειτουργία της 26ης Κνεσέτ».

Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι είναι απαράδεκτο ο πρωθυπουργός να χρησιμοποιεί μια νέα, μη ολοκληρωμένη έρευνα «για να υπονομεύσει τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα», ζητώντας άμεση και αμερόληπτη διερεύνηση με «σιδηρά πυγμή» απέναντι σε όσους αλλοιώνουν την ακεραιότητα της διαδικασίας.

«Κάθε απόφαση που αφορά τις εκλογές πρέπει να λαμβάνεται με τον μέγιστο σεβασμό και με την αντίληψη ότι η σύγκληση της 26ης Κνεσέτ πρέπει να πραγματοποιηθεί στην ώρα της. Η υλοποίηση της βούλησης του ψηφοφόρου στις δημοκρατικές εκλογές αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της ισραηλινής δημοκρατίας και της εθνικής ανθεκτικότητας», υπογράμμισε.

Σύγχυση για τους χειρισμούς της Σιν Μπετ

Την ίδια στιγμή, το Channel 12 αποκάλυψε ότι παρότι η Σιν Μπετ διέθετε πληροφορίες για το ενδεχόμενο εκλογικής παρεμβολής πριν από την ψηφοφορία της Τρίτης, δεν ενημέρωσε κανέναν στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC), ούτε τον πρόεδρό της, δικαστή Νοάμ Σόλμπεργκ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης μεταξύ των δύο φορέων την ημέρα των εκλογών, ο αρχηγός της υπηρεσίας, Ντάβιντ Ζινί, δεν έκανε καμία αναφορά, δηλώνοντας δημόσια ότι η διαδικασία εξελίσσεται «σωστά».

Νομικές πηγές εξέφρασαν την απορία τους για τη στάση αυτή.

Παρ’ όλα αυτά, επιβεβαιώθηκε ότι ο Ζινί συνάντησε χθες τον Νετανιάχου κατόπιν πρωτοβουλίας της Σιν Μπετ, ενώ το πρωί της Πέμπτης συνάντησε και τον Γκαντί Άιζενκοτ, ενημερώνοντάς τον για τις υποψίες ξένης παρέμβασης.

Ο Άιζενκοτ εξέφρασε την υποστήριξή του στη Σιν Μπετ για μια ταχεία και διαφανή έρευνα.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των αραβικών κομμάτων

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες», Γιαΐρ Γκολάν, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επιχειρεί «να υπονομεύσει τα εκλογικά αποτελέσματα μέσω μιας άσχημης εκστρατείας απονομιμοποίησης της λαϊκής βούλησης, και της αραβικής κοινότητας ειδικότερα».

«Ο Νετανιάχου υπέστη μια συντριπτική δημοκρατική ήττα. Ο λαός τον απέλυσε και ο ίδιος αρνείται να αποδεχθεί την απόφαση των ψηφοφόρων», έγραψε ο Γκολάν στο X.

«Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε: Η πιο σοβαρή πράξη προδοσίας και καταρινής παρεμβολής έλαβε χώρα στο γραφείο του Νετανιάχου, από τον στενότερο σύμβουλό του», ζητώντας την απόλυση του Γιονατάν Ούριχ.

נתניהו ספג תבוסה דמוקרטית מוחצת. הציבור פיטר אותו והוא מסרב לקבל את הכרעת הבוחר. עכשיו הוא מנסה לערער על תוצאות הבחירות באמצעות מסע דה לגיטימציה מכוער נגד רצון הציבור, ונגד הציבור הערבי בפרט. כל חשד אמיתי לפגיעה בטוהר הבחירות חייב להיחקר עד תום. ואסור לשכוח לרגע: הבגידה והמעורבות הקטארית החמורה ביותר נעשתה בלשכתו של נתניהו, על ידי יועצו הקרוב ביותר. אנחנו עוד מחכים שאוריך יפוטר. עד אז, שנתניהו ימשיך לנבוח. אנחנו נמשיך לעבוד. הציבור פיטר אותו. אנחנו נדאג שהוא יפנה את הכיסא. — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) October 29, 2026



Παράλληλα, ο πρόεδρος της «Ηνωμένης Αραβικής Λίστας» (UAL/Ra’am), Μανσούρ Αμπάς, καλωσόρισε την έρευνα.

«Η διαφύλαξη της ακεραιότητας των εκλογών και η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελούν πολιτικές και δημοκρατικές υποχρεώσεις που έχουμε καταστήσει κατευθυντήριες αρχές μας. Η UAL δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτή την υπόθεση ή οποιαδήποτε άλλη, και δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου για την αποκατάσταση της αλήθειας», δήλωσε.

Κατήγγειλε ωστόσο τον Νετανιάχου για υποκίνηση μίσους κατά των Αράβων πολιτών.

Η «Κοινή Λίστα» (Joint List) έκανε λόγο για «άθλια ψεύδη και αβάσιμες κατηγορίες» που αποδεικνύουν τον φόβο της δεξιάς, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ως «συντονισμένη εκστρατεία, χρηματοδοτούμενη από στελέχη του Λικούντ, που ξεκίνησε πριν από μήνες».

Παράλληλα, κάλεσε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης «να σταματήσουν να είναι μαριονέτες στα χέρια του Νετανιάχου και να σταματήσουν να προωθούν την εκστρατεία μίσους του».

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Γκιλάντ Καρίβ, τόνισε ότι η συμμαχία του Νετανιάχου «δεν έκρυψε το σχέδιό της να αμφισβητήσει τις εκλογές αν δεν της άρεσε το αποτέλεσμα», ζητώντας από τον αρχηγό της Σιν Μπετ να εξηγήσει γιατί τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην Εκλογική Επιτροπή μόνο αφότου έγινε σαφές ότι το μπλοκ Νετανιάχου δεν διαθέτει πλειοψηφία.

נתניהו הפסיד בבחירות והוא מסרב להכיר בתוצאות. הציבור שלל מגוש נתניהו את הרוב, וכעת הוא ושותפיו מנסים לערער על הלגיטימיות של הבחירות כדי להיאחז בשלטון, ולהסית על הדרך נגד שני מליון אזרחים ערבים. זו לא הפתעה – עוד לפני פתיחת הקלפיות הם לא הסתירו את כוונתם להטיל דופי בבחירות אם לא יתאימו לרצונם. עכשיו, אחרי ההפסד, הם פועלים לממש את התוכנית המסוכנת הזאת. כל חשד לפגיעה בטוהר הבחירות חייב להיחקר ולהיבדק, ברצינות וללא משוא פנים. אבל ראש השב”כ חייב להסביר מדוע המידע לא הועבר ליו”ר ועדת הבחירות לפני יום הבחירות, אלא רק לאחר שהתברר שלגוש נתניהו אין רוב להקמת ממשלה. על גוש השינוי לפעול יחד, בנחישות ובמהירות, לבלום את הניסיון לחמוק מהכרעת הבוחר, לקדם את המהלכים הנדרשים בכנסת ולהקים ממשלת שינוי והצלה שתממש את רצון הציבור. נתניהו ועוזריו טובעים בקשרים בזויים עם השלטון הקטארי ועם כספי הדמים שלו. כל עוד סוכנים קטארים מקיפים את נתניהו – הוא והמפלגה שלו הם האחרונים שיכולים להטיף על קשרים עם גורמים זרים. — גלעד קריב (@KarivGilad) October 29, 2026

«Πολύ μικρότερη η έκταση της υπόθεσης»

Ανώνυμες μη πολιτικές πηγές δήλωσαν στο Ynet και στο δημόσιο δίκτυο Kan ότι η φερόμενη παρέμβαση είναι πολύ μικρότερης κλίμακας από ό,τι παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης.

«Πρόκειται για μια πολύ μικρότερη υπόθεση από αυτή που παρουσιάζεται. Δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί στο παρελθόν – απλώς εδώ ξεπεράστηκε ένα ορισμένο όριο στοιχείων που απαιτεί έρευνα», ανέφερε πηγή στο Ynet.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ντιν Λίβνε, επανέλαβε στο Kan ότι «δεν υπάρχει καμία βάση για τους ισχυρισμούς περί κλοπής των εκλογών», σημειώνοντας πως ελήφθη μια λίστα με αιτιάσεις και όχι αποδείξεις από το Λικούντ.

Παρέμβαση Χέρτζογκ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοίνωσε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον δικαστή Σόλμπεργκ όσο και με τον αρχηγό της Σιν Μπετ, Ντάβιντ Ζινί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους διερεύνησης, αλλά προειδοποιώντας παράλληλα κατά της στοχοποίησης των Αράβων πολιτών.

«Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις στην έρευνα για τις υποψίες που αναφέρθηκαν», δήλωσε ο Χέρτζογκ.

«Η ακεραιότητα των εκλογών είναι ύψιστη αξία σε μια δημοκρατία. Τα στοιχεία και οι υποψίες πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά, και οι παραβάτες πρέπει να ανακριθούν και να τιμωρηθούν με όλη την αυστηρότητα του νόμου».

«Αλλά ακόμη και σε μια τέτοια στιγμή, πρέπει να αποφύγουμε τη σπίλωση μιας ολόκληρης κοινότητας που επεδίωξε να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου της και να λάβει ενεργό μέρος στη δημοκρατία», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τα πολιτικά κόμματα να προσέλθουν στις διαβουλεύσεις με «ανοιχτό μυαλό» και γνώμονα το εθνικό συμφέρον.