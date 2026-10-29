Τηλεθέαση (28/10): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Τετάρτη

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη. Η στρατιωτική παρέλαση στην ΕΡΤ3 κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στη ζώνη 10:00-13:00 τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας το 28%. Στην prime time κυριάρχησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στον ΣΚΑΪ, ενώ στις πρώτες πρωινές ώρες προηγήθηκαν οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και του MEGA.