Τηλεθέαση (28/10): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Τετάρτη

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη. Η στρατιωτική παρέλαση στην ΕΡΤ3 κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στη ζώνη 10:00-13:00 τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, ξεπερνώντας το 28%. Στην prime time κυριάρχησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στον ΣΚΑΪ, ενώ στις πρώτες πρωινές ώρες προηγήθηκαν οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και του MEGA.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
  • Στην πρωινή ζώνη (10:00 – 13:00), η στρατιωτική παρέλαση στην ΕΡΤ3 σημείωσε 28% στο γενικό κοινό και 28,1% στο δυναμικό κοινό.
  • Στην Prime Time ζώνη, ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στον ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρωτιά με 18,5% στο γενικό κοινό και 19,6% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Σήμερα 22,2%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,2%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 20,4%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,7%
  5. ALPHA – Happy Day 9%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,9%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,4%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3%

10:00 – 13:00

  1. ΕΡΤ3 – Στρατιωτική Παρέλαση 28%
  2. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 15,5%
  3. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,4%
  4. ΣΚΑΪ – Live You 7,8%
  5. ANT1 – Ελληνική ταινία: Μια γυναίκα στην αντίσταση 6,8%
  6. ALPHA – Super Κατερίνα 6,5%
  7. OPEN – 10 Παντού 5,7%
  8. STAR – Ελληνική ταινία – Τα δίδυμα 4,6%
  9. ΕΡΤNEWS – Newsroom 3,8%
  10. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,2%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 18,5%
  2. MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 16,1%
  3. ANT1 – Ντέρτι 14,5%
  4. ALPHA – Μια Γυναίκα 14,5%
  5. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,2%
  6. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 13,4%
  7. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 11,7%
  8. STAR – First Dates 6,1%
  9. ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 12,6%
  3. ALPHA – Happy Day 9%
  4. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 8%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 5,7%
  6. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 5,5%
  7. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 4,1%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,4%

10:00 – 13:00

  1. ΕΡΤ3 – Στρατιωτική Παρέλαση 28,1%
  2. ALPHA – Super Κατερίνα 8,4%
  3. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 8,2%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 7,7%
  5. ANT1 – Ελληνική ταινία: Μια γυναίκα στην αντίσταση 5,8%
  6. STAR – Ελληνική ταινία – Τα δίδυμα 4,2%
  7. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,8%
  8. ΣΚΑΪ – Live You 3,7%
  9. OPEN – 10 Παντού 3%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,2%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19,6%
  2. MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ 14,2%
  3. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 12,9%
  4. ALPHA – Μια Γυναίκα 11,8%
  5. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,8%
  6. ANT1 – Ντέρτι 8,5%
  7. STAR – First Dates 7,5%
  8. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 4,7%
  9. ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 0,6%
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