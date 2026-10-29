Κορωπί: Απορριμματοφόρο μπήκε ανάποδα σε κεντρική λεωφόρο – Προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές σε κτίριο – ΒΙΝΤΕΟ

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, δημοτικό απορριμματοφόρο κινήθηκε αντίθετα στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Κορωπί, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και αναγκάζοντας οδηγούς να κάνουν όπισθεν. Στην προσπάθεια του οχήματος να εισέλθει με την όπισθεν στην οδό Παπά για τη συνέχιση της αποκομιδής, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε πινακίδα σήμανσης και στη γωνία κτιρίου φαρμακείου. Το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό των μονοδρομήσεων και τα δρομολόγια αποκομιδής στην περιοχή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, απορριμματοφόρο του δήμου κινούνταν αντίθετα στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Κορωπί, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.
  • Ο οδηγός του οχήματος συνέχισε την πορεία του και ζήτησε από τους διερχόμενους οδηγούς που είχαν κανονική προτεραιότητα να κάνουν όπισθεν.
  • Κατά τη διάρκεια ελιγμών με την όπισθεν στην οδό Παπά, το απορριμματοφόρο προκάλεσε ζημιές χτυπώντας πινακίδα σήμανσης και τη γωνία κτιρίου όπου στεγάζεται φαρμακείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, οδηγοί που περνούσαν από την κεντρική πλατεία του Κορωπίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απίστευτο σκηνικό. Απορριμματοφόρο του δήμου κινούνταν αντίθετα στην κεντρική λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η κυκλοφορία και να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Οι οδηγοί περίμεναν υπομονετικά, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς θα ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Ωστόσο, αντί να αναζητηθεί μια λύση που θα επέτρεπε την ασφαλή διέλευση όλων των οχημάτων, ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνέχισε να κινείται αντίθετα και ζήτησε από τους οδηγούς που είχαν προτεραιότητα βάσει της κανονικής φοράς κυκλοφορίας να κάνουν όπισθεν.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο οδηγός επιχείρησε στη συνέχεια να εισέλθει με την όπισθεν στην οδό Παπά, προκειμένου να συνεχιστεί η αποκομιδή των απορριμμάτων. Όμως, κατά τη διάρκεια των ελιγμών έγινε ζημιά, καθώς το απορριμματοφόρο χτύπησε πινακίδα σήμανσης, αλλά και τη γωνία του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται φαρμακείο, σύμφωνα με το mesogianews.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που σχετίζεται με τον σχεδιασμό των μονοδρομήσεων στο Κορωπί, την εφαρμογή τους στην πράξη και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα δρομολόγια της αποκομιδής των απορριμμάτων.

ΚΟΡΩΠΙ

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