Χρήστος Ζώτος – Κυριακή Καλλίγερου: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά – Η φωτογραφία του γιου τους

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Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Χρήστος Ζώτος και η Κυριακή Καλλίγερου. Ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο, δημοσιεύοντας στο Instagram την πρώτη φωτογραφία του γιου τους, ο οποίος ήρθε στον κόσμο την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Το αγαπημένο ζευγάρι είχε κάνει γνωστή την εγκυμοσύνη της Κυριακής Καλλίγερου, τον περασμένο Μάιο. Την 1η Ιουλίου είχαν αποκαλύψει πως περίμεναν αγοράκι, ενώ λίγες ημέρες μετά ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, ο Χρήστος Ζώτος κοινοποίησε στο Instagram μία φωτογραφία με τη σύζυγό του. Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο το ζευγάρι ποζάρει μπροστά από τον καθρέφτη ενός ασανσέρ.

Ο Χρήστος Ζώτος το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, δημοσιοποίησε τη γέννηση του μωρού τους, ανεβάζοντας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα στιγμιότυπο του νεογέννητου.

Στη φωτογραφία φαίνεται το χεράκι του γιου τους, το οποίο έχει το βραχιολάκι με τα στοιχεία του.