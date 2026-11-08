Μαρίλια Μητρούση: «Ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος στον πλανήτη» – Η γλυκιά ανάρτηση στο Instagram για την γιορτή του πατέρα της

Ο Μιχάλης Μητρούσης σήμερα (8/11) έχει την ονομαστική του εορτή. Η κόρη του και επίσης ηθοποιός, Μαρίλια Μητρούση, πραγματοποίησε ένα post στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να στείλει και δημόσια τις ευχές της στον πατέρα της.

Μάλιστα, στη δημοσίευσή της η γνωστή καλλιτέχνις χαρακτήρισε τον πατέρα της ως τον πιο «αγαπημένο μου άνθρωπο στον πλανήτη».

Η Μαρίλια Μητρούση, με αφορμή την ονομαστική εορτή του γονέα της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη διάσημη πλατφόρμα, τόσο πιο πρόσφατα κοινά τους στιγμιότυπα όσο και μερικά από την παιδική της ηλικία.

Στο κείμενο με το οποίο συνόδεψε τις φωτογραφίες, ανέφερε: «Ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος στον πλανήτη. Χρόνια πολλά μπαμπά για την ονομαστική σου εορτή».