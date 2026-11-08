Η Finos Film για τα 21 χρόνια από τον θάνατo του Αλέκου Αλεξανδράκη: «Ήταν πολύ περισσότερα από ένα ωραίο πρόσωπο»

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Στις 8 Νοεμβρίου του 2005, ο Αλέκος Αλεξανδράκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών. Σήμερα (8/11), συμπληρώνονται 21 χρόνια από την ημέρα που ο σπουδαίος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

Στη μεγάλη και επιτυχημένη πορεία του στον κόσμο της τέχνης, ο Αλέκος Αλεξανδράκης συμμετείχε σε πολλές ταινίες της Finos Film.

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη, με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη δημοσίευσή της, η Finos Film έγραψε: «Τον είπαν ζεν πρεμιέ. Και δικαίως. Μόνο που ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν πολύ περισσότερα από ένα ωραίο πρόσωπο.

Γοητευτικός και αριστοκρατικός, αστείος και αυτοσαρκαστικός, ερωτευμένος, θυμωμένος, τρυφερός, ευάλωτος. Ένας ηθοποιός που μπορούσε να αλλάζει πρόσωπο χωρίς ποτέ να χάνει τη φυσικότητά του.

Σήμερα, ξεφυλλίζουμε μερικές από τις πολλές κινηματογραφικές εκδοχές του Αλέκου Αλεξανδράκη».