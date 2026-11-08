Συγκινεί η Αντζελίνα Χαλντέντα: «Δεν θα άλλαζα τίποτα γιατί όλα αυτά που ένιωσα και βίωσα…»

Στις 29 Οκτωβρίου, η Αντζελίνα Χαλντέντα έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της. Η ευτυχισμένη μαμά, η οποία έγινε ευρέως γνωστή ως παίκτρια σε ριάλιτι του ALPHA, πριν από λίγες ώρες έκανε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η πανέμορφη μητέρα δημοσίευσε ένα βίντεο από το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα. Σε αυτό, βλέπουμε την Αντζελίνα Χαλντέντα από τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης της μέχρι και σήμερα, όπου πλέον κρατάει το δικό της θαύμα στην αγκαλιά της.

Στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε το βίντεο, η νέα γονέας έγραψε: «Γκρίνιαζα για τα κιλά μου, για την κοιλιά μου, για τα ρούχα που δεν μου έκαναν, για το πρήξιμο, για την διάθεση μου, για το πόσο πολύ με κλώτσαγε, γενικά για ΟΛΑ.

Αν με ρωτάς τα έχω μετανιώσει όλα. Δεν θα άλλαζα τίποτα γιατί όλα αυτά που ένιωσα και βίωσα είχαν ως αποτέλεσμα αυτό το θαύμα που έχω σήμερα. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να κρατάω αυτό το υπέροχο πλασματάκι στα χέρια μου! Ο κόσμος μου όλος!».