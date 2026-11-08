43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: «Είπε το ναι» – Η ξεχωριστή πρόταση γάμου σε αθλήτρια κατά τον τερματισμό

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα (8/11) στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου τερμάτιζαν οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Κατάκοποι από την προσπάθεια, αλλά ευτυχείς για το σπουδαίο επίτευγμα του τερματισμού, οι δρομείς έπεφταν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων, που βρίσκονταν εκεί για να τους υποδεχτούν.

Η ξεχωριστή πρόταση γάμου

Τα βλέμματα έκλεψε, πάντως, ένας άνδρας, ο οποίος επέλεξε αυτή την ημέρα για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία συμμετείχε στον αγώνα.

Ο άνδρας περίμενε την σύντροφό του, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, και όταν εκείνη πέρασε την γραμμή του τερματισμού, την πλησίασε για να την συγχαρεί. Αφού την αγκάλιασε και την φίλησε, γονάτισε μπροστά της και έβγαλε από την τσέπη του ένα κουτάκι που περιείχε ένα δαχτυλίδι, και της ζήτησε να παντρευτούν. Εκείνη, εμφανώς συγκινημένη, αλλά και χαρούμενη ταυτόχρονα, απάντησε «Ναι» στην πρόταση γάμου, με τον σύντροφό της, να της δίνει και ένα χαρτί, που έγραφε την ίδια λέξη.

Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν τρυφερά, με τους παριστάμενους να παρακολουθούν με συγκίνηση την ιδιαίτερη αυτή στιγμή.

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