Κορυδαλλός: Συνελήφθησαν 18χρονος και 16χρονος για ληστεία σε βάρος ανηλίκου στο Μετρό – Τον χτύπησαν και του άρπαξαν την αλυσίδα

Χειροπέδες σε έναν 18χρονο και έναν 26χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι άρπαξαν με τη βία την αλυσίδα λαιμού που φορούσε ένας 15χρονος επιβάτης στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός», πέρασαν οι αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2026, όταν οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 18χρονος αλλοδαπός και ένας 16χρονος Έλληνας, προσέγγισαν τον ανήλικο, ενώ κινούνταν προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων του σταθμού. Ασκώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν αλυσίδα από τον λαιμό και στη συνέχεια διέφυγαν.

Τους εντόπισαν ένα 24ωρο μετά

Έπειτα από προανακριτική έρευνα και αναζητήσεις, αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού εντόπισαν τους δύο νεαρούς το απόγευμα της 2ας Νοεμβρίου, στον σταθμό Μετρό «Νίκαια» και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.