ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου: Απομακρύνεται η εργαζόμενη που επιτέθηκε σε μαθήτρια – Διατάχθηκε κατεπείγουσα ΕΔΕ

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Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά το περιστατικό χειροδικίας που καταγγέλθηκε σε ΕΠΑΛ του Διδυμοτείχου. Η εργαζόμενη που καταγγέλλεται ότι επιτέθηκε σε μαθήτρια απομακρύνεται από τον σχολικό χώρο, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Παράλληλα, κινήθηκαν κατεπείγουσες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Το χρονικό της επίθεσης στο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Παρασκευή (6/11), εντός του σχολικού συγκροτήματος του ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το Evros-news.gr, εργαζόμενη του σχολείου, η οποία εκτελούσε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης και φέρεται να είναι πρώην εκπαιδευτικός, επιτέθηκε σε μαθήτρια τραβώντας την από τα μαλλιά.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό και προκάλεσε αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία Διδυμοτείχου.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο και προχώρησαν στη σύλληψη της εργαζόμενης, στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Η μαθήτρια φέρεται να υπέστη έντονη ψυχολογική αναστάτωση από όσα συνέβησαν, ενώ η συμπεριφορά της εργαζόμενης και οι συνθήκες του περιστατικού έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.