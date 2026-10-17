Ρωσία: «Ιστορική στιγμή η αναστολή εφαρμογής κυρώσεων από τον Τραμπ» – Πανηγυρίζει το «δεξί χέρι» του Πούτιν

«Ιστορική στιγμή» χαρακτήρισε, ο βασικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν για οικονομικά θέματα, την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η αναστολή του νόμου Γκράχαμ από τη διοίκηση Τραμπ αποτελεί μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός ηγέτης υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εξαιρεί τη Μόσχα από τις νέες κυρώσεις, μια κίνηση που ήρθε εν μέσω σύγκρουσης με την ηγεσία της Ουκρανίας.

Ο Ντμίτριεφ, που είναι το «δεξί χέρι» του προέδρου Πούτιν, πρόσθεσε ότι «πιστεύει ότι όσοι αντιτίθενται στην παγκόσμια ασφάλεια, τη συνεργασία και την ευημερία θα δυσαρεστηθούν από τη συνέχιση του οικονομικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας». «Checkmate» έγραψε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο Ντμίτριεφ, «δεξί χέρι» του προέδρου Πούτιν, πρόσθεσε ότι «πιστεύει ότι όσοι αντιτίθενται στην παγκόσμια ασφάλεια, τη συνεργασία και την ευημερία θα δυσαρεστηθούν από τη συνέχιση του οικονομικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας». «Checkmate» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος αξιωματούχος.

Η απόφαση που έρχεται μία εβδομάδα μετά το deal Τραμπ – Πούτιν

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μία εβδομάδα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αγοράσουν ντίζελ από τη Ρωσία, με στόχο τη μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην Ουκρανία, καθώς τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική οικονομία εν μέσω του πολέμου.

Ο Τραμπ αιτιολόγησε την αναστολή των κυρώσεων επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Ωστόσο, στο παρεχόμενο κείμενο δεν διευκρινίζεται ποια ακριβώς μέτρα περιλαμβάνει η αναστολή ούτε η διάρκειά της.