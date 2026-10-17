Τραμπ: Εξαιρεί τη Ρωσία από μέρος των κυρώσεων και των δασμών που προβλέπει ο νόμος Γκράχαμ

Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εξαιρεί τη Ρωσία από την εφαρμογή ορισμένων κυρώσεων, περιορισμών και δασμών που προβλέπονται στον νόμο που είχε προωθήσει ο εκλιπών Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοθέτημα προβλέπει μέτρα με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων σε πρόσωπα και φορείς που συνδέονται με τη ρωσική οικονομία και την αμυντική βιομηχανία, καθώς και μέσω δασμών σε χώρες που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ρωσικής ενέργειας.

Ωστόσο, ο νόμος παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα να εξαιρεί συγκεκριμένες περιπτώσεις από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νομοθέτημα.