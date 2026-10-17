Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Χρειαζόμαστε απλώς τον καλύτερο» για τη θέση του Γενικού Γραμματέα

Την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου υποψηφίου για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και την επιστροφή του Οργανισμού στις βασικές του προτεραιότητες, με έμφαση στην ειρήνη και την ασφάλεια, υπογράμμισε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς.

Μιλώντας μετά την έκτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αμερικανός διπλωμάτης απέφυγε να αποκαλύψει αν η Ουάσινγκτον προτίθεται να στηρίξει κάποιον από τους επτά υποψηφίους ή αν αναμένει νέες υποψηφιότητες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα το δούμε. Πάντα λέμε ότι χρειαζόμαστε απλώς τον καλύτερο».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκλογής γυναίκας στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ο Γουόλτς σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα αντιμετώπιζαν θετικά μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον πρόκειται για την καταλληλότερη υποψήφια.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ευρύτητα των δραστηριοτήτων του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι, έπειτα από οκτώ δεκαετίες λειτουργίας, ο Οργανισμός έχει επιχειρήσει να αναλάβει υπερβολικά πολλούς ρόλους.

«Έχει προσπαθήσει να γίνει τα πάντα για όλους. Τον βάλαμε σε δίαιτα, τρόπος του λέγειν, όλοι είμαστε λίγο καλύτερα ύστερα από μια δίαιτα», ανέφερε, ζητώντας να επικεντρωθεί εκ νέου «στην ειρήνη και την ασφάλεια».