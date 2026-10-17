Κατερίνα Στικούδη: «Έχουν περάσει πλέον είκοσι χρόνια, έχω γίνει τσιμέντο» – Η απάντησή της στα κακόβουλα σχόλια και ο τρόπος που αντιμετωπίζει την κριτική

Για τη στάση της απέναντι στην κριτική και τα κακόβουλα σχόλια μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο, με αφορμή τη συμμετοχή της στην καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε ώρες».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα 20 χρόνια παρουσίας της στον χώρο, τονίζοντας πως η μακρόχρονη πορεία της την έχει βοηθήσει να διαχειρίζεται πλέον διαφορετικά τις αντιδράσεις και τις κριτικές που δέχεται.

«Είμαι μαγνήτης, που λένε! Δεν θα πω το άλλο μισό… Έχουν περάσει πλέον είκοσι χρόνια. Έχω γίνει τσιμέντο πια», υποστήριξε με αρκετή δόση χιούμορ.

Όπως εξήγησε, δεν την προβληματίζουν ιδιαίτερα τα αρνητικά σχόλια, ενώ αντιμετωπίζει με ψυχραιμία το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να αρέσει σε όλους.

«Θα σου πω κάτι. Όταν δεν υπάρχουν πολλά τέτοια, αρχίζω να ανησυχώ μήπως κάτι δεν πάει καλά. Πιστεύω πολύ στη φράση “there is no bad publicity”», δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου και αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, ξέρεις ότι σε κάποιους θα αρέσεις και σε άλλους όχι. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτό είναι δεδομένο».