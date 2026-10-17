Μολδαβία: Καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από πέντε ρωσικά drones μέσα σε 17 ώρες

Την έντονη αντίδραση της Μολδαβίας προκάλεσε η είσοδος πέντε μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της, τα οποία οι αρχές της χώρας αποδίδουν στη Ρωσία.

Τα drones συνετρίβησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας μέσα σε διάστημα 17 ωρών, από την Πέμπτη έως την Παρασκευή, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και περιορισμένες υλικές ζημιές.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Μολδαβίας καταδίκασε τα περιστατικά, συνδέοντάς τα με τις επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της γειτονικής Ουκρανίας. Η χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, ενώ έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για παραβιάσεις του εθνικού της εναέριου χώρου.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ένα ακόμη drone είχε συντριβεί σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, Κισινάου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας προειδοποίησε ότι τα περιστατικά απειλούν την ασφάλεια των πολιτών και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Οι μολδαβικές αρχές έχουν καλέσει επανειλημμένα για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη χώρα, Όλεγκ Όζεροφ, μετά από ανάλογα περιστατικά. Η ένταση στις διμερείς σχέσεις παραμένει υψηλή, με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, να ασκεί συχνά κριτική στη ρωσική πολιτική, την οποία θεωρεί αντίθετη προς τα συμφέροντα της χώρας της.

Ενδεικτικό του ψυχρού κλίματος είναι το γεγονός ότι η Σάντου δεν έχει δεχθεί τα διαπιστευτήρια του Ρώσου διπλωμάτη, παρά τον διορισμό του πριν από περίπου δύο χρόνια.

Από την πλευρά της, η Ρωσία κατηγορεί την κυβέρνηση της Μάια Σάντου ότι ακολουθεί εχθρική πολιτική απέναντί της.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μολδαβία είναι δυνατή μόνο εφόσον η κυβέρνηση εγκαταλείψει, όπως είπε, την πολιτική που βασίζεται στη «ρωσοφοβία».