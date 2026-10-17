Βόρεια Κορέα: Δοκίμασε νέα τορπίλη «υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας» με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

Στη δοκιμή μιας νέας τορπίλης, με στόχο την αξιολόγηση των τεχνολογικών αναβαθμίσεων του οπλικού συστήματος, προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η δοκιμή αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σύστημα πρόωσης της τορπίλης έχει υποβληθεί σε βελτιώσεις, οι οποίες βασίστηκαν σε περισσότερες από 180 δοκιμές κατά την τελευταία πενταετία.

Το KCNA αναφέρει ακόμη ότι το νέο οπλικό σύστημα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό στόχων και την καθοδήγηση της τορπίλης, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Πιονγιάνγκ, συνδυάζει υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.