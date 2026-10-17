Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 60 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι χωρίς ρεύμα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 60 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Τα πλήγματα προκάλεσαν, παράλληλα, εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αφήνοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Οι επιθέσεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές, εμπορικά κέντρα και υποδομές, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, τελωνειακό σταθμό και οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων.

Νεκροί και τραυματίες σε Χάρκοβο, Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

Στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Παράλληλα, στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, επίθεση drone σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό οκτώ ακόμη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Ρομανιούκ.

Επιθέσεις σε εμπορικά κέντρα και υποδομές

Στην πόλη Κόβελ, στην περιφέρεια Βολίν, επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τελωνειακό σταθμό και δέκα φορτηγά. Από την περιοχή διέρχεται σημαντικός οδικός άξονας που συνδέει το Κίεβο με την Πολωνία.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης εμπορικά κέντρα στις πόλεις Σούμι, στα βορειοανατολικά, και Ρίβνε, στα βορειοδυτικά. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Ρίβνε, Ολεξάντρ Κοβάλ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν από επιθέσεις drones σε μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλες τοποθεσίες της περιοχής.

Εικόνες που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από το Σούμι καταγράφουν ζημιές στην είσοδο εμπορικού κέντρου, καθώς και κηλίδες αίματος στο δάπεδο.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε πάνω από ένα εκατομμύριο καταναλωτές

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν και στον ενεργειακό τομέα, καθώς τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι συνεργεία αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση για τους καταναλωτές που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας των επιθέσεων της Παρασκευής.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πόσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ η έκταση των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές παραμένει υπό αξιολόγηση.