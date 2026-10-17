Περιστέρι: Η κάμερα στο ρολόι τοίχου της κουζίνας «αποκάλυψε» τη δράση της 40χρονης που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της

Καθοριστικά είναι τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές από την κάμερα που είχε τοποθετηθεί σε ρολόι τοίχου στην κουζίνα του σπιτιού, όπου έμενε ο στρατιωτικός γιατρός, για την υπόθεση στο Περιστέρι. Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο τηλεοπτικής σειράς με πρωταγωνίστρια την πρώην σύζυγο του γιατρού, ιατρική επισκέπτρια στο επάγγελμα, η οποία έβαζε στην τροφή και το νερό του ατροπίνη.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ιδιωτικός ερευνητής, Λευτέρης Πελεκάσης στο ERTNews, η 40χρονη συνελήφθη την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην συζύγου της κι ενώ είχε καταγραφεί από κάμερα να βάζει ατροπίνη στο φαγητό του.

Η κάμερα στην κουζίνα του σπιτιού αποκάλυψε τη δράση της, καθώς ο άνδρας είχε βάσιμες υποψίες ότι κάτι του ρίχνουν στο φαγητό και το νερό εντός της οικίας του. Καθώς και ο ίδιος είναι γιατρός καταλάβαινε ότι τα συμπτώματά του ήταν παράλογα κατά καιρούς κι έτσι συνέδεσε κάποιες καταστάσεις και είδε βιντεοληπτικό υλικό από ταβέρνα όπου η γυναίκα είχε καταγραφεί να ρίχνει στο νερό του κάποια ουσία. Ζήτησε από τον ιδιωτικό ερευνητή κάμερα στην πόρτα της εισόδου του σπιτιού του για να δει ποιος και με ποιο τρόπο μπαίνει σε αυτό καθώς και κάμερα στην κουζίνα, στοχευμένη προς το ψυγείο και τον πάγκο με τα νερά και το φαγητό.

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Δημογλίδου: Για εμάς και οι γονείς της 40χρονης έχουν συμμετοχή στη συγκεκριμένη πράξη εκείνης της ημέρας

«Ουσιαστικά έπειτα από την πράξη που έχει καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό, ενημερωθήκαμε από το θύμα ότι βρίσκεται εκείνη τη στιγμή κάποιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι του και κάνει κάποια παράνομη ενέργεια», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου προσθέτοντας ότι «όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, το θύμα είχε ήδη ακινητοποιήσει τη γυναίκα, η οποία συνελήφθη και ήταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι έκαναν την εξαγωγή της κάρτας από την κάμερα όπου είχε αποθηκευτεί το υλικό, το οποίο βρίσκεται και στην δικογραφία που έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα. Έχει πλήρη εικόνα η εισαγγελέας για το πως έφτασε το υλικό αυτό στα χέρια της αστυνομίας και του θύματος», διευκρίνισε η Κ. Δημογλίδου.

Την ώρα που η 40χρονη βρισκόταν στο σπίτι του πρώην συζύγου της, σε αυτοκίνητο έξω από αυτό, βρίσκονταν οι γονείς και το παιδί της. Οι γονείς συνελήφθησαν για συνέργεια σε απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φιαλίδια, για τα οποία εκκρεμεί η χημική τους ανάλυση. Μάλιστα, ο πατέρας της 40χρονης προσπάθησε να αποτρέψει τον εντοπισμό των ουσιών και κατηγορείται για απόπειρα παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Για εμάς, τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, έχουν συμμετοχή στη συγκεκριμένη πράξη εκείνης της ημέρας. Τα υπόλοιπα που έχουν καταγγελθεί για προηγούμενες ενέργειες, θα διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη.