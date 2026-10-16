Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο από την κατάρρευση του γιατρού κοντά στο σπίτι του το 2025 – Τι υποστηρίζει φίλη της 41χρονης

Βίντεο – ντοκουμέντο από την κατάρρευση του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού κοντά στο σπίτι του ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για τον γιατρό, ο οποίος, σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, δηλητηριαζόταν από την πρώην σύζυγό του στο Περιστέρι.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 για ένα περιστατικό που συνέβη στις 27 Ιουνίου 2025 στην αυλή του σπιτιού της και το οποίο κατέγραψε από το μπαλκόνι της.

«Ήμουν στο μπαλκόνι, καλοκαίρι. Η κόρη μου είδε αυτόν τον άνθρωπο να μπαίνει μέσα στην αυλή του σπιτιού και τον είδε λίγο περίεργο. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο να κάθεται στην πολυθρόνα. Γλίστρησε από την πολυθρόνα και σωριάστηκε κάτω από το τραπέζι. Στο χέρι του κρατούσε ένα μικρό μπουκαλάκι με νερό. Άφησε το μπουκαλάκι. Νομίζαμε ότι είχε πεθάνει» ανέφερε.

Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία, ενώ κατέφθασε και το ασθενοφόρο: «Τον έβαλαν στο ασθενοφόρο. Μου είπαν ότι τον πάνε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ότι είναι γιατρός. Μετά από μερικές ημέρες τον έψαξα και τον βρήκα. Τον πήρα τηλέφωνο».

«Μένει λίγο πιο πάνω από το σπίτι μου. Μου λένε οι αστυνομικοί πάρε το μπουκαλάκι και πέτα το. Το μπουκαλάκι έμεινε στο τραπέζι πάνω και το πέταξα» πρόσθεσε.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον 41χρονο γιατρό στη ζωή. Του τοποθετούν μάσκα οξυγόνου και τον προετοιμάζουν για τη μεταφορά του στο ΓΕΑ, Στο γυάλινο τραπέζι φαίνεται το ισοτονικό που είχε πάρει. Ο στρατιωτικός γιατρός φαίνεται ότι πήγαινε στη δουλειά του. Ήπιε λίγες γουλιές από το ισοτονικό που είχε πάρει, άρχισε να τρεκλίζει και κατέρρευσε.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 17.45, ο γιατρός είναι πεσμένος κάτω και στον χώρο εμφανίζονται δύο αστυνομικοί. Ακούγεται ένοικος του σπιτιού να τους ενημερώνει ότι εκείνη τους κάλεσε. Αυτή είναι που τους πήρε τηλέφωνο.

Οι ένστολοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον 41χρονο και τον ρωτούν εάν έχει πιει.

-Πώς είστε; Έχεις πιει;

Μάλιστα, ένας κάνει και ανάλογη κίνηση με τα χέρια του, παραπέμποντας σε κατανάλωση αλκοόλ.

Στις 18.09, εμφανίζεται μοτοσικλετιστής – διασώστης του ΕΚΑΒ, ενώ στις 18.16 έρχεται και το ασθενοφόρο. Δύο διασώστες με τη βοήθεια αστυνομικού βάζουν τον γιατρό στο φορείο. Του βάζουν μάσκα οξυγόνου υψηλής συγκέντρωσης με ασκό και φιάλη η οποία του χορηγεί καθαρό οξυγόνο έως 90%-100%.

Ο 41χρονος με μακό μπλουζάκι, τζιν και αθλητικά παπούτσια δείχνει να μην έχει χάσει εντελώς τις αισθήσεις του. Πέφτει το χέρι του από το φορείο και το ξανασηκώνει με μία νευρική κίνηση.

Τελικά νοσηλεύτηκε για πέντε μέρες στη ΜΕΘ και άλλες εννέα σε θάλαμο στην παθολογική.

Αδελφός γιατρού: Αυτή έπαιρνε τηλέφωνο κλαίουσα

«Ιούλιο του 2025 (που έγινε η διασωλήνωση) πήρε τηλέφωνο (η πρώην σύζυγος) γιατί την είχαν ειδοποιήσει οι περίοικοι που βρήκαν το τηλέφωνό της στο κινητό του, το είχε καταχωρημένο. Είχε λιποθυμήσει έξω από το σπίτι ο άνθρωπος σε κοντινή απόσταση, αυτή έπαιρνε τηλέφωνο κλαίουσα ότι δεν μπορείς να φανταστείς πόσο λυπάμαι…».

«Δεν του έβαλα ατροπίνες αλλά λιβάνι» είπε η 41χρονη σε φίλη της

Την ίδια ώρα έρχεται στο φως άλλη πτυχή της υπόθεσης. Αυτή τη φορά από φίλη της γυναίκας που κατηγορείται πως δηλητηρίασε τον άντρα της.

Η κολλητή φίλη της μίλησε στο Live News για τα όσα συνέβησαν:

«Δεν της συμπαραστεκόταν ο άντρας της καθόλου. Καθόλου όμως. Μου είχε πει ‘νιώθω σαν ένα σακί πατάτες που το πάνε δεξιά και αριστερά και δεν του δίνουν σημασία’. Γιατί ο 41χρονος είναι πολύ, από ό,τι έλεγε, κολλημένος με τους γονείς του, με τον πατέρα του ειδικά», είπε αρχικά και συνέχισε, για τη σχέση της φερόμενης ως δράστιδος με την εκκλησία:

«Μου είπε επίσης ότι πριν από κανέναν μήνα είχε συναντήσει, ενώ ήταν με το παιδί, μία ρασοφορεμένη γυναίκα η οποία της είχε πουλήσει κομποσκοίνια και της είχε δώσει ένα φυλαχτό σαν λιβάνι. Και της είχε πει ‘μπορείς να το έχεις πάντα πάνω σου. Μπορείς ακόμα και να φας και να το έχεις και σαν λιβάνι’».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου, εάν της είπε ότι “εγώ δεν του έβαλα ατροπίνες αλλά λιβάνι”, απάντησε: «Ναι μου το είπε».