ΑΑΔΕ: «Ραβασάκια» σε 55.000 φορολογούμενους για αδήλωτα αναδρομικά του 2020 – Δυνατότητα εξόφλησης σε έως 72 δόσεις

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Στοχευμένη δράση για την τακτοποίηση μη δηλωθεισών αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2020 υλοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση, την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών και τη διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων, περίπου 761.000 από τους 878.000 φορολογουμένους, ποσοστό 87%, έχουν ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα συγκεκριμένα αναδρομικά.

Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε στοχευμένη ενημέρωση σχεδόν 55.000 φορολογουμένων, για τους οποίους προκύπτει εκτιμώμενος φόρος τουλάχιστον 100 ευρώ από αναδρομικά που δεν έχουν δηλωθεί.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτώνται στις προσωποποιημένες θυρίδες των υπόχρεων στο myAADE, με σκοπό την υποβολή των απαιτούμενων τροποποιητικών δηλώσεων.

Ήδη το 30% όσων έλαβαν ειδοποίηση έχει ανταποκριθεί, προχωρώντας στην υποβολή δήλωσης και στην πληρωμή του σχετικού φόρου.

Παράλληλα, αποστέλλονται υπενθυμιστικά μηνύματα και έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική ενημέρωση, ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Έως 72 δόσεις για την εξόφληση των οφειλών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2060/2026 της ΑΑΔΕ, οι υπόχρεοι μπορούν να εξοφλήσουν τις σχετικές οφειλές σε έως 72 δόσεις, με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι δεν απεστάλησαν ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις αποβιωσάντων ή φορολογουμένων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Η δράση εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της ΑΑΔΕ για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, με αξιοποίηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, έγκαιρη ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτών, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, που καταλήγει με την επισήμανση ότι η ισονομία απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις προϋποθέτει συνέπεια από όλους και δίκαιη αντιμετώπιση για όλους.