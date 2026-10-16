Κόντρα υπουργείου Εργασίας-ΠΑΣΟΚ: «Αποκαταστήσαμε τις αδικίες του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου» – «Ανεξήγητη η εμμονή της κυβέρνησης»

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις κατηγορίες του Κώστα Τσουκαλά σχετικά με το θέμα της προσωπικής διαφοράς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε δήλωσή του, έκανε λόγο για «ανεξήγητη εμμονή» της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου , κατηγορώντας την ότι ενώ δεσμεύτηκε για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, «τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρησή της από την πίσω πόρτα».

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε δήλωσή του ότι «σύμφωνα με δημοσίευμα του “Ελεύθερου Τύπου” 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά η αύξηση θα υπολογιστεί στο ποσό της σύνταξης αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά». Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει πως «αν αυτό ισχύει η περίφημη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν θα ισχύει για μια σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, καθώς οι αυξήσεις για αυτούς δεν θα είναι 2,8% αλλά λιγότερο».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ξεκαθαρίσει τη θέση της» και υπογραμμίζει ότι «η δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων παραβιάζει την αρχή της ισότητας».

«Η εμμονή της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου είναι πραγματικά ανεξήγητη. Δεσμεύθηκαν για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τελικά επιχειρούν τη μερική διατήρησή της από την πίσω πόρτα», σχολιάζει.

Υπουργείο Εργασίας: «Η παρούσα κυβέρνηση αποκατέστησε τις σημαντικές αδικίες του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου»

«Η παρούσα κυβέρνηση είναι εκείνη που αποκατέστησε τις σημαντικές αδικίες του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου», αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, απαντώντας στις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σχετικά με το θέμα της προσωπικής διαφοράς.

Συγκεκριμένα, κύκλοι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνουν: «Υπενθυμίζουμε στον κ. Τσουκαλά ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι εκείνη που αποκατέστησε τις σημαντικές αδικίες του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου, προχωρώντας σε μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% από 1η Ιανουαρίου 2026 και στην πλήρη κατάργησή της από 1η Ιανουαρίου 2027».

Παράλληλα, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, «αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι έλαβαν τουλάχιστον το 50% της αύξησης, ενώ, από 1η Ιανουαρίου 2027, θα λάβουν στην τσέπη ολόκληρη την αύξηση που αναλογεί στο καθαρό ποσό της σύνταξής τους, βάζοντας ένα οριστικό τέλος στους συμψηφισμούς και στις διακρίσεις μεταξύ των συνταξιούχων».

Τσουκαλάς: Αντί να αγοράζει χρόνο με ήξεις αφήξεις, να δώσει τώρα καθαρή απάντηση.

«Καθαρή απάντηση» και όχι «ήξεις αφήξεις και ασάφειες» ζητεί το ΠΑΣΟΚ από το υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα του υπολογισμού της αύξησης, σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στην ανακοίνωση του υπουργείου, το καλεί να απαντήσει επί ποιου ποσού θα υπολογίζεται η αύξηση: «επί της συνολικής συνταξιοδοτικής παροχής που περιλαμβάνει και την υπάρχουσα έως τώρα προσωπική διαφορά ή επί του ποσού της σύνταξης χωρίς την προσωπική διαφορά;».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε ότι «το Υπουργείο Εργασίας σπατάλησε δέκα γραμμές για να μην απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε». «Τα δεδομένα όμως είναι συγκεκριμένα και χρήζουν τοποθέτησης: Διαψεύδει το δημοσίευμα του “Ελεύθερου Τύπου”; Επί ποιου ποσού θα υπολογίζεται η αύξηση; Επί της συνολικής συνταξιοδοτικής παροχής που περιλαμβάνει και την υπάρχουσα έως τώρα προσωπική διαφορά ή επί του ποσού της σύνταξης χωρίς την προσωπική διαφορά;», ρωτά.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητά «αντί να αγοράζει χρόνο με ήξεις αφήξεις και ασάφειες, το υπουργείο Εργασίας να δώσει τώρα καθαρή απάντηση». Σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ιστορικό στην εξαπάτηση των συνταξιούχων και με την διατήρηση του νόμου Κατρούγκαλου και με την κοροϊδία με τα αναδρομικά του 11μηνου 2015-2016 όταν τους διαβεβαίωνε πως οι δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ θα ισχύσουν για όλους ανεξαρτήτως αν έχουν καταθέσει αγωγή, και τελικά τους ξέχασε».