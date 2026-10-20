Axios: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ στο Ισραήλ – Συναντήθηκε με τον Νετανιάχου

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Με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε το Πεντάγωνο ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την επίσκεψη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τον Νετανιάχου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Οι εκλογές είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας και επέκταση της σύγκρουσης στον Λίβανο και στο Ιράν, εντείνοντας την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.