Axios: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ στο Ισραήλ – Συναντήθηκε με τον Νετανιάχου

Με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενόψει των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου και εν μέσω ευρύτερης περιφερειακής αστάθειας, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Ισραηλινό ηγέτη.

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Διεθνή Νέα

Axios: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Χέγκσεθ στο Ισραήλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Ισραήλ, σύμφωνα με το Axios.
  • Μέχρι στιγμής, ούτε το Πεντάγωνο ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την επίσκεψη, όπως μεταδίδει το Reuters.
  • Η συνάντηση πραγματοποιείται ενόψει των ισραηλινών βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, των πρώτων μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε το Πεντάγωνο ούτε η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την επίσκεψη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τον Νετανιάχου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Οι εκλογές είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας και επέκταση της σύγκρουσης στον Λίβανο και στο Ιράν, εντείνοντας την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

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