Cyber Greece 2026: Disinformation – Misinformation: Ψηφιακή Προπαγάνδα

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιούργησε την παραπληροφόρηση, αλλά την πολλαπλασιάζει σε ποσότητα και ταχύτητα. Η απάντηση περνά από τη γνώση, την εκπαίδευση και την πρόληψη. Αυτό ήταν το κοινό συμπέρασμα της συζήτησης «Τεχνητή Νοημοσύνη, θεσμοί και ασφάλεια απέναντι στις υβριδικές απειλές», στο πλαίσιο της ενότητας «Disinformation – Misinformation: Ψηφιακή Προπαγάνδα» του 6ου Cyber Greece 2026, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Βασιλόπουλος.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας, Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΕΜΕΑ, σημείωσε ότι η παραπληροφόρηση υπάρχει από την αρχαιότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, με agents και bots, την πολλαπλασιάζει απίστευτα γρήγορα και στοχεύει στην αποδόμηση των θεσμών και των συμβόλων, όπως φαίνεται αυτές τις ημέρες στη Γαλλία. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο. Πίσω από την ενορχήστρωση είναι πάντα ένας άνθρωπος», τόνισε. Διέκρινε δύο τύπους παραπληροφόρησης: την άμεση, όπου η πολιτεία πρέπει να απαντήσει μέσα σε λίγα λεπτά, και τη μακροπρόθεσμη, γεωπολιτική. Γι’ αυτό, όπως είπε, όσοι την αντιμετωπίζουν πρέπει να γνωρίζουν και ιστορία και γεωπολιτική, όχι μόνο τεχνολογία. Ζήτησε επίσης η νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη να προσαρμόζεται διαρκώς.

Ο AI & Cybersecurity Specialist Αθανάσιος Στάβερης – Πολυκαλάς ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. «Θα είμαι ρεαλιστής. Δεν έχουμε αντίληψη των πραγμάτων. Σερνόμαστε συνεχώς από τις εξελίξεις», είπε. Κατά τον ίδιο, πανηγυρίζουμε όταν ψηφίζεται ένας νόμος και σταματάμε εκεί, ενώ «έχουμε ανταλλάξει τη λέξη ευθύνη με τη λέξη αρμοδιότητα». Έδωσε ένα παράδειγμα: η παραβίαση της βάσης δεδομένων ενός μικρού σούπερ μάρκετ στον Έβρο φαίνεται ασήμαντη. Αλλάζει όμως κατηγορία αν οι πελάτες του είναι αξιωματικοί που υπηρετούν στα σύνορα. Υποστήριξε ότι η απαγόρευση των AI agents στο διαδίκτυο δεν θα σταματήσει έναν κακόβουλο επιτιθέμενο. Επεσήμανε ακόμη ότι Ελλάδα και Ευρώπη αγοράζουν σχεδόν όλη την τεχνολογία τους. Γι’ αυτό, κατά τον ίδιο, οι κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να φυλάσσονται σε δικά μας, κλειστά συστήματα.

Η Έλενα Βατάλα, από τα Ελληνικά Hoaxes, τόνισε ότι «καμία δημοκρατία δεν μακροημερεύει αν δεν έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορία». Σημείωσε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια κρίσιμη μάζα μέσων που αναπαράγουν παραπληροφόρηση. Το πρόβλημα, όπως είπε, γίνεται χειρότερο όταν αυτή περνά στα mainstream media λόγω βιασύνης. Παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 56% των Ελλήνων ενημερώνεται από τα social media. Η χώρα, όπως ανέφερε, είναι τελευταία στην επαλήθευση περιεχομένου αλλά πρώτη στην ιδιωτική χρήση AI, κάτι που χαρακτήρισε «επικίνδυνο παράδοξο». «Το AI δεν είναι εγκυκλοπαίδεια, δεν είναι σχεδιασμένο για να ψάχνει την αλήθεια», υπογράμμισε. Ως παράδειγμα ανέφερε τη viral φωτογραφία ηλικιωμένου ζευγαριού που υποτίθεται ότι ληστεύτηκε στο Παρίσι, η οποία ήταν κατασκευασμένη με AI. Ζήτησε από την πολιτεία να επενδύσει στο prebunking, δηλαδή στην καταγραφή των μοτίβων παραπληροφόρησης και την ενημέρωση των πολιτών πριν αυτά εμφανιστούν. «Στην εποχή του AI δεν υπάρχει χρόνος για καταστολή», σημείωσε.

Ο Νικόλαος Κόκκινος, που συμμετείχε μέσω σύνδεσης από το Λονδίνο, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «τη μεγαλύτερη καινοτομία μετά το αλφάβητο». Εξήγησε ότι στα social media μιλάμε μέσω ενός αλγορίθμου, τον οποίο όσοι παραπληροφορούν ξέρουν να χειρίζονται. Η μόνη λύση, κατά τον ίδιο, είναι η εκπαίδευση των νέων στον ψηφιακό γραμματισμό από το σχολείο. Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βρετανία, όπου μαθητές δημοτικού μαθαίνουν να διασταυρώνουν πληροφορίες σε συνεργασία με το BBC.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany. Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr.