Ρωσία: Κατηγορεί την Ιαπωνία για κατασκοπεία με τη χρήση δημοσιογράφων – Τι συμβαίνει στο νησί Σαχαλίνη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η ρωσική διπλωματία κατηγόρησε σήμερα την Ιαπωνία ότι χρησιμοποιεί διαπιστευμένους δημοσιογράφους της στη Ρωσία για κατασκοπευτικές δραστηριότητες, μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη στη Ρωσία ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου που κατηγορήθηκε από τη Μόσχα ως κατάσκοπος.

«Όπως καταλαβαίνουμε τώρα, δημοσιογράφοι που προέρχονται από την Ιαπωνία δεν κάνουν δημοσιογραφία», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Μόσχας, ιδίως από την Ιαπωνία, το Τόκιο απαγόρευσε σε Ιάπωνες δημοσιογράφους να επικοινωνούν με τις ρωσικές αρχές και «έχουν σταματήσει να κάνουν ερωτήσεις», υποστήριξε.

«Αλλά ο αριθμός των Ιαπώνων δημοσιογράφων (σ.σ. στη Ρωσία) δεν έχει μειωθεί», πρόσθεσε η Ζαχάροβα. «Και μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι έκαναν οι Ιάπωνες δημοσιογράφοι», είπε, κατηγορώντας τους ότι «εμπλέκονται σε δραστηριότητες ασύμβατες με την ιδιότητα του δημοσιογράφου».

Τι συμβαίνει στο νησί Σαχαλίνη

Η Μόσχα ανακοίνωσε στις 13 Οκτωβρίου τη σύλληψη στο νησί Σαχαλίνη, στη Ρωσική Άπω Ανατολή, ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου που εργάζεται για την εφημερίδα Hokkaido Shimbun, ως ύποπτος για κατασκοπεία. Οι ρωσικές Αρχές κατονόμασαν τον δημοσιογράφο ως Γιούκι Ιμάι, διαπιστευμένος στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ιαπωνία, η οποία απέρριψε τις κατηγορίες για κατασκοπεία και απαίτησε από τη Ρωσία να απελευθερώσει τον δημοσιογράφο, ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να πετύχει την απελευθέρωσή του.

Η Μόσχα και το Τόκιο έχουν εδώ και χρόνια εδαφική διαφορά σχετικά με το καθεστώς μιας αλυσίδας νησιών στον Ειρηνικό ωκεανό, στ’ ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας και νοτιοδυτικά του ρωσικού νησιού Σαχαλίνη.

Αυτά τα νησιά, που η Ρωσία αποκαλεί «Νότιες Κουρίλες» και η Ιαπωνία «Βόρεια Εδάφη», αποτελούν τμήμα της ρωσικής περιφέρειας της Σαχαλίνης (ρωσική Άπω Ανατολή). Τα ονόματα των νησιών αυτών είναι Ιτουρούπ (Ετοροφού στα ιαπωνικά), Κουνασίρ (Κουνασίρι), Σικοτάν και Χαμπομάι. Για την Ιαπωνία, ανήκουν πάντα στο διαμέρισμα Χοκάιντο, όπως και πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και «κατέχονται παράνομα από τη Ρωσία».

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει συλλάβει πολλούς υπηκόους από χώρες που χαρακτηρίζει ως «μη φιλικές», κατηγορώντας τους ότι εργάζονται για δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ