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Ρωσία: Κατηγορεί την Ιαπωνία για κατασκοπεία με τη χρήση δημοσιογράφων – Τι συμβαίνει στο νησί Σαχαλίνη

Η ρωσική διπλωματία κατηγόρησε την Ιαπωνία ότι χρησιμοποιεί διαπιστευμένους δημοσιογράφους για κατασκοπευτικές δραστηριότητες, μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη του Ιάπωνα δημοσιογράφου Γιούκι Ιμάι της εφημερίδας Hokkaido Shimbun στη Σαχαλίνη. Το Τόκιο απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί κατασκοπείας και απέστειλε υψηλόβαθμο διπλωμάτη στη Μόσχα για να πετύχει την απελευθέρωσή του. Η νέα αυτή ένταση εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδείνωσης των διμερών σχέσεων μετά την εισβολή στην Ουκρανία και της μακροχρόνιας εδαφικής διαφοράς για τα νησιά που η Ρωσία αποκαλεί Νότιες Κουρίλες και η Ιαπωνία Βόρεια Εδάφη.

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Διεθνή Νέα

ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BROOKINGS
ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BROOKINGS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ρωσική διπλωματία κατηγόρησε την Ιαπωνία ότι χρησιμοποιεί διαπιστευμένους δημοσιογράφους της στη Ρωσία για κατασκοπευτικές δραστηριότητες, μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου.
  • Η Μόσχα ανακοίνωσε στις 13 Οκτωβρίου τη σύλληψη στο νησί Σαχαλίνη ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου που εργάζεται για την εφημερίδα Hokkaido Shimbun, ως ύποπτος για κατασκοπεία.
  • Η Ιαπωνία απέρριψε τις κατηγορίες για κατασκοπεία, απαίτησε να απελευθερωθεί ο δημοσιογράφος και απέστειλε υψηλόβαθμο διπλωμάτη στη Μόσχα για να πετύχει την απελευθέρωσή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ρωσική διπλωματία κατηγόρησε σήμερα την Ιαπωνία ότι χρησιμοποιεί διαπιστευμένους δημοσιογράφους της στη Ρωσία για κατασκοπευτικές δραστηριότητες, μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη στη Ρωσία ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου που κατηγορήθηκε από τη Μόσχα ως κατάσκοπος.

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«Όπως καταλαβαίνουμε τώρα, δημοσιογράφοι που προέρχονται από την Ιαπωνία δεν κάνουν δημοσιογραφία», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Μόσχας, ιδίως από την Ιαπωνία, το Τόκιο απαγόρευσε σε Ιάπωνες δημοσιογράφους να επικοινωνούν με τις ρωσικές αρχές και «έχουν σταματήσει να κάνουν ερωτήσεις», υποστήριξε.

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«Αλλά ο αριθμός των Ιαπώνων δημοσιογράφων (σ.σ. στη Ρωσία) δεν έχει μειωθεί», πρόσθεσε η Ζαχάροβα. «Και μετά αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι έκαναν οι Ιάπωνες δημοσιογράφοι», είπε, κατηγορώντας τους ότι «εμπλέκονται σε δραστηριότητες ασύμβατες με την ιδιότητα του δημοσιογράφου».

Τι συμβαίνει στο νησί Σαχαλίνη

Η Μόσχα ανακοίνωσε στις 13 Οκτωβρίου τη σύλληψη στο νησί Σαχαλίνη, στη Ρωσική Άπω Ανατολή, ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου που εργάζεται για την εφημερίδα Hokkaido Shimbun, ως ύποπτος για κατασκοπεία. Οι ρωσικές Αρχές κατονόμασαν τον δημοσιογράφο ως Γιούκι Ιμάι, διαπιστευμένος στο υπουργείο Εξωτερικών.

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Η Ιαπωνία, η οποία απέρριψε τις κατηγορίες για κατασκοπεία και απαίτησε από τη Ρωσία να απελευθερώσει τον δημοσιογράφο, ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να πετύχει την απελευθέρωσή του.

Η Μόσχα και το Τόκιο έχουν εδώ και χρόνια εδαφική διαφορά σχετικά με το καθεστώς μιας αλυσίδας νησιών στον Ειρηνικό ωκεανό, στ’ ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας και νοτιοδυτικά του ρωσικού νησιού Σαχαλίνη.

Αυτά τα νησιά, που η Ρωσία αποκαλεί «Νότιες Κουρίλες» και η Ιαπωνία «Βόρεια Εδάφη», αποτελούν τμήμα της ρωσικής περιφέρειας της Σαχαλίνης (ρωσική Άπω Ανατολή). Τα ονόματα των νησιών αυτών είναι Ιτουρούπ (Ετοροφού στα ιαπωνικά), Κουνασίρ (Κουνασίρι), Σικοτάν και Χαμπομάι. Για την Ιαπωνία, ανήκουν πάντα στο διαμέρισμα Χοκάιντο, όπως και πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και «κατέχονται παράνομα από τη Ρωσία».

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει συλλάβει πολλούς υπηκόους από χώρες που χαρακτηρίζει ως «μη φιλικές», κατηγορώντας τους ότι εργάζονται για δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ

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