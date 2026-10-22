Τραμπ: «Ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά» στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι είχε πρόσφατα συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε σε μια διευθέτηση. Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας την αισιοδοξία του για την προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν επί περίπου τέσσερα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του δεν συνοδεύτηκε από αμερικανικά ανταλλάγματα.

«Δεν δώσαμε τίποτα ως αντάλλαγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης στον πόλεμο, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί συμφωνία.

Οι διαφωνίες παραμένουν, καθώς η Μόσχα εξακολουθεί να επιμένει στις απαιτήσεις της, ενώ οι προηγούμενες προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών δεν έχουν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.