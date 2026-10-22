Τραμπ: «Ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά» στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία, αποκαλύπτοντας πρόσφατη συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ χωρίς ανταλλάγματα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία καθώς οι διαφωνίες παραμένουν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι είχε πρόσφατα συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • «Νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε σε μια διευθέτηση. Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
  • Παράλληλα, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Δεν δώσαμε τίποτα ως αντάλλαγμα», την ώρα που οι διαφωνίες για μια συνολική διευθέτηση παραμένουν.

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Την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι είχε πρόσφατα συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

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«Νομίζω ότι πράγματι πλησιάζουμε σε μια διευθέτηση. Ίσως να μην έχουμε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας την αισιοδοξία του για την προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν επί περίπου τέσσερα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του δεν συνοδεύτηκε από αμερικανικά ανταλλάγματα.

«Δεν δώσαμε τίποτα ως αντάλλαγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης στον πόλεμο, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί συμφωνία.

Οι διαφωνίες παραμένουν, καθώς η Μόσχα εξακολουθεί να επιμένει στις απαιτήσεις της, ενώ οι προηγούμενες προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών δεν έχουν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

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