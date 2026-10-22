Γαλλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί λόγω ισχυρής καταιγίδας και πλημμυρών – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον, στη νότια Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες -ηλικίας 86 και 26 ετών- βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς, ενώ ένας 75χρονος βρήκε τον θάνατο στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.
France: Severe flooding hits Port-de-Bouc, Bouches-du-Rhône, as torrential storms bring up to 129 mm of rainfall, roughly twice the normal monthly average in a single day.
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 20, 2026
Dramatic scenes of flooding have emerged from southern France, where heavy rain on Tuesday, October 20, left streets underwater and disrupted major roads. In Saint-Martin-de-Crau, some streets were closed as vehicles moved through standing water.
Meanwhile, eastern Spain is reeling from deadly storms linked to Storm Adam. At least three people have died, and more than 80,000 residents remain under shelter-in-place orders.
The flooding has cut off coastal towns and revived memories of the devastating Valencia floods of 2024, which killed more than 230 people.
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— IndiaToday (@IndiaToday) October 20, 2026
Παράλληλα, περίπου 250 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω, λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε η κακοκαιρία.
Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με προβλήματα να καταγράφονται στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.
🔴 https://t.co/2sFZ9H6sJT Si vous habitez Saint-Martin-de-Crau ou Arles, vous êtes peut-être concernés https://t.co/ARCLd3fRvC
— ICI Provence (@ici_provence) October 21, 2026
Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.