Γαλλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί λόγω ισχυρής καταιγίδας και πλημμυρών – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον στη νότια Γαλλία. Περίπου 250 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια, ενώ καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δίκτυα μεταφορών, ρεύματος και τηλεπικοινωνιών. Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που προκάλεσε πλημμύρες στη νότια Γαλλία.
  • Περίπου 250 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.
  • Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στην ανατολική Ισπανία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον, στη νότια Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες -ηλικίας 86 και 26 ετών- βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς, ενώ ένας 75χρονος βρήκε τον θάνατο στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

Παράλληλα, περίπου 250 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω, λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με προβλήματα να καταγράφονται στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.

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