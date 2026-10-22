Γαλλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί λόγω ισχυρής καταιγίδας και πλημμυρών – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον, στη νότια Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες -ηλικίας 86 και 26 ετών- βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς, ενώ ένας 75χρονος βρήκε τον θάνατο στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

Παράλληλα, περίπου 250 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω, λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με προβλήματα να καταγράφονται στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

🔴 https://t.co/2sFZ9H6sJT Si vous habitez Saint-Martin-de-Crau ou Arles, vous êtes peut-être concernés https://t.co/ARCLd3fRvC — ICI Provence (@ici_provence) October 21, 2026

Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.