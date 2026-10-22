Νίκος Ορφανός: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που ανακάλυψε 15 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του

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Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action24, με παρουσιάστρια την Αθηναΐδα Νέγκα, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/10) ο Νίκος Ορφανός.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αποκαλύπτοντας ότι το πρόβλημα διαγνώστηκε μόλις 15 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή τη δύσκολη περίοδο, καθώς και στην καθοριστική σημασία που απέκτησε η πατρότητα στη ζωή του.

«Ήταν καταπληκτική τύχη αυτό το κορίτσι. Το θέλαμε πολύ καιρό, μας ήρθε λίγο αργότερα, δεν πειράζει όμως. Είναι ένα πλάσμα συγκλονιστικό και μας έφερε πάρα πολύ τύχη. Γιατί μόλις γεννήθηκε, δεκαπέντε ημέρες μετά, εγώ ανακάλυψα αυτό που είχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Μάλιστα, σε μια στιγμή που έκανα προληπτικές εξετάσεις, άρα είχα όλη την πολυτέλεια, παρόλο που ήταν λίγο αστροπελέκι το νέο αυτό, να το διαχειριστώ με πολύ μεγάλη πολυτέλεια».

Ο Νίκος Ορφανός αποκάλυψε, στη συνέχεια, πως δεν είχε εμφανίσει κανένα σύμπτωμα μέχρι τη στιγμή που οδηγήθηκε στο χειρουργείο, τονίζοντας πόσο καθοριστική αποδείχθηκε η έγκαιρη διάγνωση.

«Δεν είχα συμπτώματα μέχρι την τελευταία στιγμή που μπήκα στο χειρουργείο. Όταν έχεις συμπτώματα, τρέχεις και δεν μπορείς εύκολα να έχεις την ψυχραιμία να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Αυτό το κορίτσι μου έφερε αυτή την προειδοποίηση, την είδηση πάρα πολύ νωρίς και γιατί το αποδίδω εκεί; Γιατί όταν γεννήθηκε είπα στη γυναίκα μου, “τώρα που καταφέραμε να αποκτήσουμε και την κόρη, μπορούμε τα πάντα και θα μας φέρει πολύ τύχη αυτό το παιδί, έχω ένα ένστικτο”. Μετά από δεκαπέντε ημέρες ήρθε αυτό».

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στην περιπέτεια της υγείας του, ο Νίκος Ορφανός επιβεβαίωσε ότι είχε διαγνωστεί με όγκο, τονίζοντας πως πλέον έχει αφήσει πίσω του αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

«Ναι, είχα τον όγκο. Πάει, τελείωσε, το ξεπεράσαμε. Εγώ το βρήκα γιατί για άλλο πήγαινε, άλλο βγήκε. Είναι από αυτά που δεν τα περιμένεις. Αλλά πάλι καλά, το αντιμετώπισα με μια προσωπική στρατηγική», κατέληξε ο ηθοποιός.